Футбол

Баринов: отдадим все силы, чтобы выиграть Суперкубок РоссииРИА Новости вчера в 08:43

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов заявил, что команда приложит все усилия, чтобы победить петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России. "Локомотив" сыграет с "Зенитом" 6 июля.
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Дмитрий Баринов – о матче с «Зенитом»: Соперник очень тяжелый, приложим все силы для победы

Советский спортвчера в 11:30

Баринов: «Хорошо, что матч за Суперкубок пройдет в Москве — „Локомотиву“ не надо никуда лететь»

Sport24.ruвчера в 10:38

Дмитрий Баринов: «Отдадим все силы, чтобы привезти Суперкубок в Баковку»

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Матч ТВвчера в 08:43

Баринов: отдадим все силы, чтобы выиграть Суперкубок России

РИА Новостивчера в 08:43
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Экономика

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Экономика

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Авто

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Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
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Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

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Обновлено вчера в 22:50
Наука

Ученые завершили разработку Як-40 с композитным крылом

Ученые завершили работу над Як-40 с композитным крылом, решение о его выпуске и внедрении будет принимать Минпромторг, сообщил журналистам директор Сибирского научно-исследовательский института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук.
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Происшествия

В Москве уборщица прогнала белого медведя веником

Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.
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Политика

Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе

Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено вчера в 11:58
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Китайская компания Huawei начала тестировать смартфон, главной особенностью которого станет отсутствие кнопок и отверстий.
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Происшествия

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Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
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Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено вчера в 11:27
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Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
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Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

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Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Политика

Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

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Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

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Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
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Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

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Автомобиль врезался в толпу людей в Колумбии

Не менее 18 человек получили травмы различной степени тяжести в результате наезда автомобиля на группу людей в Колумбии, сообщила газета El Tiempo.
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Игроку сборной Колумбии и его жене поступили угрозы за незабитый пенальти на Кубке Америки

На прошлой недели сборная Колумбии покинула турнир, проиграв Чили серию послематчевых пенальти — 5:4. Тесильо — единственный, кто не реализовал свою попытку.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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