Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов заявил, что команда приложит все усилия, чтобы победить петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России. "Локомотив" сыграет с "Зенитом" 6 июля.

Баринов: отдадим все силы, чтобы выиграть Суперкубок России

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