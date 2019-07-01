Футбол
Баринов: отдадим все силы, чтобы выиграть Суперкубок РоссииРИА Новости вчера в 08:43
Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов заявил, что команда приложит все усилия, чтобы победить петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России. "Локомотив" сыграет с "Зенитом" 6 июля.
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Дмитрий Баринов – о матче с «Зенитом»: Соперник очень тяжелый, приложим все силы для победы
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