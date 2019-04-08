Баринов: меня удовлетворит победа «Локомотива» в КРРИА Новости 11:09

Народный артист России и болельщик футбольного клуба "Локомотив" Валерий Баринов заявил РИА Новости, что его устроит победа московского клуба в Кубке России и место в Лиге чемпионов по итогам сезона.

Баринов: меня удовлетворит победа «Локомотива» в КР

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