Футбол

Баринов: «Не зацикливаемся на двух поражениях в матчах за суперкубок»Евро-футбол.ру 11:53

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов дал комментарий по поводу будущего матча за суперкубок России.
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Дмитрий Баринов – о матче с «Зенитом»: Соперник очень тяжелый, приложим все силы для победы

Советский спорт11:30

Баринов: «Хорошо, что матч за Суперкубок пройдет в Москве — „Локомотиву“ не надо никуда лететь»

Sport24.ru10:38

Дмитрий Баринов: «Отдадим все силы, чтобы привезти Суперкубок в Баковку»

Матч ТВ08:43

Баринов намерен выиграть Супкеркубок России

Спорт-Экспресс11:02

Дмитрий Баринов: «Отдадим все силы, чтобы привезти Суперкубок в Баковку»

Sportbox.RU08:43

Баринов: «Не зацикливаемся на двух поражениях в матчах за суперкубок»

Евро-футбол.ру11:53

Баринов: отдадим все силы, чтобы выиграть Суперкубок России

РИА Новости08:43
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Общество

В Москву вновь придет похолодание

Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Футбол

Агент Фернандеша: «Локомотив» хочет продлить контракт с Ману

«Локомотив» решил продлить контракт с полузащитником Ману Фернандешем.
Обновлено в 03:27
Игры

В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити

Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

ООН: Лагерь Эр-Рукбан в Сирии покинули 15,6 тыс. человек

Сирийский лагерь Эр-Рукбан покинули с марта 15 тысяч 600 человек, что составляет около 40% от всех жителей лагеря.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Гаджеты

Вспомнить прошлое: легендарной марке Walkman исполнилось 40 лет

40 знаменитостей расскажут о своём опыте использования плеера, будут показаны 230 устройств разных лет выпуска, отражающих историю Walkman.
Обновлено в 12:31
Общество

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

В Комсомольске-на-Амуре заложили два МРК проекта 22800 для ТОФ

Корабли заложены в рамках контракта, заключенного Минобороны 22 августа 2018 года на постройку шести малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 11:54
Политика

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Энергетика

Мониторинговый комитет ОПЕК+ выступил за продление сделки на 9 месяцев

Страны, входящие в мониторинговый комитет ОПЕК+, поддержали в ходе заседания продление договорённостей об ограничении добычи нефти ещё на девять месяцев.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Минздрав предложил проверять студентов на наркотики

Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze

Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына

Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ

Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.
Обновлено в 11:14
Политика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

Медведев напомнил, что с начала года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума, страховые и социальные пенсии проиндексировали выше инфляции.
Обновлено в 10:47
Авто

Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России

Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Кино

Восемь исторических фильмов покажут в Великом Новгороде

Как напоминает пресс-служба регионального правительства, Новгородская область одной из первых стала создавать комфортные условия для съемок фильмов и вошла в систему рибейтов, то есть возмещения затрат, сделанных на территории региона.
Обновлено в 06:47
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении

Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Хоккей

Бобровский стал игроком «Флориды»

«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Наука

Открыт солнечный завод по производству синтетического топлива

Обновлено в 06:00
Здоровье

Фигура в форме яблока повышает риск инфаркта в два раза

Выяснилось, что 25% женщин, имевших наиболее выраженную фигуру в форме яблока, в два раза чаще страдали от болезней сердца и инсультов, по сравнению с 25% женщин, у которых жир реже всего откладывался в области талии.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Лавров: Россия разберется в инциденте с атакой ВВС Израиля на Дамаск

Москва уже устанавливает факты инцидента в связи с информацией об атаке израильских ВВС на территорию Дамаска, передает "Интерфакс".
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Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Обновлено в 12:43
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Дмитрий Баринов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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