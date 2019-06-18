Экономика

Лондонский суд поддержал Аветисяна в споре с Baring VostokАБН 17 июня в 19:20

Одним из предметов спора стал кол-опцион на 9,99% акций банка — дает право "Финвижн" купить акции по фиксированной цене — 750 млн руб. "Финвижн" Артема Аветисяна и компания Evison (ее контролирует Baring Vostok) в 2016 году договорились объединить свои банки "Юниаструм" и "Восточный".
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Baring Vostok передал компании Аветисяна 10% акций «Восточного»

Коммерсантъвчера в 16:34

Baring Vostok передал 10% «Восточного» компании Аветисяна и утратил контроль над банком

Интерфаксвчера в 14:50

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (18.06)

Право.рувчера в 00:57

Компания Аветисяна заявила, что Baring Vostok исполнил опцион на 10% акций «Восточного»

ТАССвчера в 14:14

Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»

Ведомостивчера в 13:53

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

РБКвчера в 13:30

Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный»

Forbesвчера в 14:39
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Экономика

Госдума создает в России маркетплейс финансовых услуг

Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркета финансовых продуктов и услуг — маркетплейс, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Подмосковье обрушился мост через реку Лама

Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Религия

Запрет приносить свои свечи в храм прокомментировали в РПЦ

Обновлено в 06:40
Хоккей

Генменеджер «Динамо»: не собираемся обменивать Шипачева

Генеральный менеджер московского хоккейного клуба "Динамо" Виктор Меркулов заявил, что клуб не собирается обменивать форварда Вадима Шипачева.
Обновлено в 07:38
Общество

Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье

18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Технологии

Пассажиры смогут включать свою музыку в «Яндекс.Такси»

Клиенты «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку в автомобиле.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева неожиданно стала блондинкой

33-летняя спортсменка Ляйсан Утяшева кардинально сменила образ. Ляйсан позирует для новой фотосессии с платиновыми волосами.
Обновлено в 06:22
Политика

Лавров: слова Зеленского об отказе от прямого диалога с Донецком и Луганском расстраивают

Лавров отметил, что Россия и Швейцария имеют общую позицию касательно полного и последовательного выполнения Украиной минского комплекса мер.
Обновлено в 06:29
Политика

Меркель назвала условия снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Футбол

Апелляция «ПСЖ» на трехматчевую дисквалификацию Неймара отклонена

Высшая апелляционная комиссия Федерации футбола Франции (ФФФ) оставила в силе решение Дисциплинарного комитета ФФФ о дисквалификации нападающего клуба Неймара на три матча (+2 игры условно).
Обновлено в 02:51
Наука

Структура социальных связей дополнила информацию о здоровье

Именно поэтому остается непонятным, насколько значимую роль социальные связи в действительности играют в жизни человека вне возможных сторонних переменных.
Обновлено вчера в 09:04
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Политика

Москва настаивает на подтверждении прав российской делегации в ПАСЕ

Полномочия делегации России должны быть подтверждены в полном объеме, иное неприемлемо, говорится в проекте заявки на участие в сессии ПАСЕ.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Общество

Кладбище под Тверью зарастает борщевиком

Обновлено в 06:38
Общество

Росконтроль забраковал эскимо кубанского производителя

Хуже «Кореновки» оказались эскимо «Снежное лакомство» и «Вологодский пломбир».
Обновлено в 04:05
Происшествия

Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

Обновлено в 05:25
Политика

В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи

Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову

В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Политика

МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Гаджеты

За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги

Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Футбол

Денис Глушаков заявил о желании вернуться в «Спартак»

Денис Глушаков сообщил о желании вернуться в московский «Спартак».
Обновлено в 07:26
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Представители защиты полковника Захарченко обжаловали приговор

Представители защиты бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного на 13 лет колонии по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, обжаловали приговор.
Обновлено в 06:20
Авто

В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Baring VostokБольше новостей по теме
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