Экономика
Лондонский суд поддержал Аветисяна в споре с Baring VostokАБН 17 июня в 19:20
Одним из предметов спора стал кол-опцион на 9,99% акций банка — дает право "Финвижн" купить акции по фиксированной цене — 750 млн руб. "Финвижн" Артема Аветисяна и компания Evison (ее контролирует Baring Vostok) в 2016 году договорились объединить свои банки "Юниаструм" и "Восточный".
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Baring Vostok передал 10% «Восточного» компании Аветисяна и утратил контроль над банком
Интерфаксвчера в 14:50
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
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Лавров отметил, что Россия и Швейцария имеют общую позицию касательно полного и последовательного выполнения Украиной минского комплекса мер.
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Высшая апелляционная комиссия Федерации футбола Франции (ФФФ) оставила в силе решение Дисциплинарного комитета ФФФ о дисквалификации нападающего клуба Неймара на три матча (+2 игры условно).
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Хуже «Кореновки» оказались эскимо «Снежное лакомство» и «Вологодский пломбир».
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Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
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Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Представители защиты полковника Захарченко обжаловали приговор
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В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
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