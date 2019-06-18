Экономика
Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный»Forbes вчера в 14:39
До исполнения опциона Evison владела 51,6% акций «Восточного». «Финвижн» вместе с партнерами Аветисяна — миноритариями «Восточного» Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым — ранее совокупно принадлежало чуть более 40% банка. Теперь банк перешел под их контроль.
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Baring Vostok передал 10% «Восточного» компании Аветисяна и утратил контроль над банком
Интерфаксвчера в 14:50
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
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