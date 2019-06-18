Экономика
Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный»Forbes вчера в 14:39
До исполнения опциона Evison владела 51,6% акций «Восточного». «Финвижн» вместе с партнерами Аветисяна — миноритариями «Восточного» Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым — ранее совокупно принадлежало чуть более 40% банка. Теперь банк перешел под их контроль.
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Baring Vostok передал 10% «Восточного» компании Аветисяна и утратил контроль над банком
Интерфаксвчера в 14:50
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
Видеообращение жильцов аварийных домов в Асбесте к президенту появилось на YouTube 18 июня.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом
Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.
Обновлено в 07:52
Гаджеты
HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа
Принтер HP Neverstop Laser 1000w с модулем Wi-Fi оценен в 15 990 рублей. МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a без Wi-Fi стоит 18 990 рублей.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Российский плавающий бронетранспортер представят на «Армии-2019»
Плавающий бронированный транспортер БТ-3Ф с дистанционно-управляемым боевым модулем впервые будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», сообщает 19 июня пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика
Рейтинг партии Порошенко упал до уровня проходного барьера
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые демонстрируют падение рейтинга партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко до уровня проходного барьера.
Обновлено в 08:16
Общество
Пятерых противников свалки на Шиесе преследуют за неуважение к власти
Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») инициировал пять административных дел о «неуважении к власти» в отношении противников строительства хранилища для мусора из Москвы на станции Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 07:13
Кино
Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Космос
Инженерный класс 324 школы посетил Пулковскую обсерваторию
Для учащихся выпускного 11 инженерного класса школы 324 была организована поездка в Пулковскую обсерваторию.
Обновлено в 05:40
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено вчера в 05:38
Кино
Опрос: Американцы назвали Кристиана Бэйла любимым Бэтменом
Обновлено в 04:32
Политика
Лавров заявил о закрытой теме шпионажа между Швейцарией и Россией
Товарооборот России и Швейцарии составил 7,5 миллиарда долларов в 2018 году, это на 20 процентов больше, чем годом ранее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Неизвестные пытались поджечь ратушу, суд и вокзал в австрийском Граце
По данным полиции, целью нападавших стали ратуша, городской суд, здание областного управления города Грац и вокзал.
Обновлено в 08:44
Политика
Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины
Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в вооруженных силах Украины.
Обновлено в 09:33
Общество
Жара в Москве 22 июня может побить температурный рекорд 1917 года
Температурный рекорд 1917 года может обновиться в столице в субботу, 22 июня. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева неожиданно стала блондинкой
33-летняя спортсменка Ляйсан Утяшева кардинально сменила образ. Ляйсан позирует для новой фотосессии с платиновыми волосами.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы порассуждала о трусости и задела Лазарева
На фоне скандала Сергея Лазарева с коллегой по сцене Светланой Лободой продюсер Нателла Крапивина решила порассуждать о трусости, намекнув при этом на поведение Лазарева.
Обновлено в 07:35
Интернет
Microsoft впервые за 25 лет может добавить новую кнопку на клавиатуру
В случае добавления новой кнопки изменение раскладки клавиатуры станет первым за 25 лет.
Обновлено в 04:34
Футбол
Федун: меня можно убить, а сломать – нельзя
Владелец «Спартака» Леонид Федун подчеркнул, что не позволит внешним силам оказывать влияние на московский клуб и на него лично.
Обновлено в 08:45