Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»Ведомости 04:45

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». Ответчиком по иску выступает представляющая интересы Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings Limited.
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Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Коммерсантъ07:08

Суд на Амуре обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»

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Суд обязал Baring Vostok исполнить колл-опцион с акциями «Восточного»

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РБК04:34

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Ведомости04:45

Суд на Амуре обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»

ПРАЙМ04:03
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Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
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Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
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Законопроект, прописывающий новые правила, успешно прошел второе чтение.
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