Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»Ведомости 04:45

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». Ответчиком по иску выступает представляющая интересы Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings Limited.
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Baring проиграл российский суд за контроль над «Восточным»

РБК12:59

Компания «Финвижн» Артема Аветисяна выиграла суд у Baring Vostok за контроль над банком «Восточный»

Эхо Москвы08:04

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Ведомости04:45

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Коммерсантъ07:08

Суд на Амуре обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»

РИА Новости03:57

Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»

Телеканал 360°07:04

Суд на Амуре обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»

ПРАЙМ04:03
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