Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»Ведомости 04:45
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». Ответчиком по иску выступает представляющая интересы Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings Limited.
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Общество
Медведев посетил госпиталь ветеранов в Ростове-на-Дону
Обновлено в 11:34
Общество
В Казани чиновникам в основном понравились обеды в школьных столовых
Чиновники Казани подвели промежуточные итоги начатого в конце апреля эксперимента, в ходе которого они обедают в школьных столовых на 69 руб. Как уточнили "Ъ-Казань" в пресс-службе мэрии, мэр Казани Ильсур Метшин лично отобедал в казанской татарской гимназии № 1, приехав туда без предупреждения.
Обновлено в 08:45
Культура
Нагиев прокомментировал отмену итогов шоу «Голос. Дети»
Привлеченная для проверки результатов голосования компания Group-IB выявила факты накрутки голосов.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Мэром Екатеринбурга приостановлено возведение храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге приостановлены работы строительства храма на территории сквера.
Обновлено в 00:43
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Обновлено в 06:32
Хоккей
Овечкин претендует на звание самой красивой улыбки в НХЛ
Нападающий сборной России по хоккею и клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вошёл в список претендентов на звание самой красивой улыбки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 12:44
Общество
В Рязани нашли озадачившую Путина детскую площадку
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Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
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Политика
В штабе Зеленского прокомментировали распад коалиции в Раде
Ранее фракция «Народный фронт» во время заседания Рады объявила о выходе из парламентской коалиции, пишет НСН.
Обновлено в 07:43
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Транспорт
Столичным водителям посоветовали отложить поездки до 20:00
ЦОДД в своем Twitter просит столичных водителей отложить поездки на машинах до 20:00 из-за плотного дорожного движения в сторону области.
Обновлено в 11:25
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в молодежном первенстве, забив 7 голов
ЦСКА разгромил «Ахмат» со счетом 7:1 в матче 29-го тура молодежного первенства РПЛ.
Обновлено в 13:05
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Авто
Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5
Обновлено в 11:42
Кино
Провальный восьмой сезон «Игры престолов» потребовали переснять
Уровень недовольства сюжетом заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" дошел до максимума.
Обновлено вчера в 06:25
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле
Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:53
Экономика
Росстат зафиксировал резкое торможение экономики в начале года
Экономика замедлилась резко: еще по итогам 2018 года рост ВВП достигал 2,3% и оказался рекордным с 2012 года.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын
Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Политика
Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Политика
Доход 60 региональных депутатов оказался ниже прожиточного минимума
Задекларированный доход 60 российских депутатов оказался ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 05:23
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Технологии
Товары с AliExpress будут доставлять в «Пятёрочку» и «Перекрёсток»
Благодаря соглашению, подписанному между дочерними компаниями Х5 Retail Group и AliExpress, россияне смогут забрать свои покупки в постоматах, а также пунктах выдачи заказов в торговых точках сетей, принадлежащих ритейлеру.
Обновлено в 07:05
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Хоккей
ЧМ-2019. Форвард «Каролины» Нидеррайтер сыграет за сборную Швейцарии
Нападающий «Каролины» Нино Нидеррайтер примет участие в ЧМ-2019. Хоккеист выразил желание сыграть за сборную Швейцарии.
Обновлено в 10:29
Интернет
В Роскачестве рассказали об уязвимости мессенджеров
Центр цифровой экспертизы Роскачества не рекомендует пользователям передавать конфиденциальную информацию через мессенджеры ни в каком виде.
Обновлено вчера в 13:55
Хоккей
Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ
По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33