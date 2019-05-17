Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»Ведомости 04:45

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». Ответчиком по иску выступает представляющая интересы Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings Limited.
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Суд обязал Baring Vostok исполнить колл-опцион с акциями «Восточного»

Саминвестор07:11

Суд на Амуре обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»

РИА Новости03:57

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Ведомости04:45

Суд обязал Baring Vostok продать контролирующий пакет банка «Восточный»

BFM.ru07:28

Аветисян выиграл у Baring суд за контроль над банком «Восточный»

РБК04:34

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Коммерсантъ07:08

Суд на Амуре обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»

ПРАЙМ04:03
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Транспорт

Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Происшествия

На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб

Автомобиль марки Audi Q7 наехал на фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке

Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Обновлено в 06:32
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Следствие просит продлить арест экс-министру Абызову

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Как сообщили в суде, следствие ходатайствует о продлении срока содержания Абызова под стражей в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела до 25 июля 2019 года.
Обновлено в 09:29
Общество

В России могут изменить правила прохождения техосмотра

Сегодня в Госдуме должно состояться второе чтение законопроекта, в котором предлагается изменить процедуру прохождения техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 00:45
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

СК возбудил дело из-за брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 09:29
Здоровье

Люди старше 65 лет смогут с 2020 года пройти специальные обследования

Минздрав России планирует расширить объем медицинских исследований для людей старше 65 лет для выявления заболеваний, связанных с возрастом.
Обновлено в 09:52
Политика

Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ).
Обновлено в 08:08
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Общество

Вслед за Екатеринбургом протесты против застройки парков начались в других городах России

Нижний Новгород: Церковь отнимает скверы По примеру Екатеринбурга выступают против строительства часовни в сквере памяти погибшим милиционерам на улице Прыгунова жители Нижнего Новгорода.
Обновлено в 08:25
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Здоровье

Врачи обнаружили инфекцию у 34 жителей Новоульяновска

Инфекция выявлена у 34 жителей города Новоульяновска, в том числе у 27 детей.
Обновлено в 09:03
Футбол

Российский хавбек перешел в голландский НЕК

Как сообщил "СЭ" сам 19-летний хавбек, он подписал соглашение с клубом на два года.
Обновлено в 09:28
Кино

Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль нового Бэтмена

Обновлено в 02:46
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Политика

На Украине арестован бывший командующий Нацгвардией

Аллерова арестовали в зале суда Экс-командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров арестован на 60 суток с возможностью залога в размере 4,8 млн гривен (177 тысяч долларов), передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла

Обновлено вчера в 11:56
Политика

Трамп отложил введение пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Балующаяся сладким 49-летняя звезда показала роскошное тело

Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальное тело. Голливудская дива опубликовала в Instagram новое фото.
Обновлено в 10:02
Спорт

Биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер приняла решение завершить карьеру.
Обновлено в 07:22
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