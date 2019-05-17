Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»Ведомости 04:45
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». Ответчиком по иску выступает представляющая интересы Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings Limited.
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Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено вчера в 19:15
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Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке
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Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Здоровье
Люди старше 65 лет смогут с 2020 года пройти специальные обследования
Минздрав России планирует расширить объем медицинских исследований для людей старше 65 лет для выявления заболеваний, связанных с возрастом.
Обновлено в 09:52
Политика
Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее организации (ПАСЕ).
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Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Общество
Вслед за Екатеринбургом протесты против застройки парков начались в других городах России
Нижний Новгород: Церковь отнимает скверы По примеру Екатеринбурга выступают против строительства часовни в сквере памяти погибшим милиционерам на улице Прыгунова жители Нижнего Новгорода.
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Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
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Врачи обнаружили инфекцию у 34 жителей Новоульяновска
Инфекция выявлена у 34 жителей города Новоульяновска, в том числе у 27 детей.
Обновлено в 09:03
Футбол
Российский хавбек перешел в голландский НЕК
Как сообщил "СЭ" сам 19-летний хавбек, он подписал соглашение с клубом на два года.
Обновлено в 09:28
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
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На Украине арестован бывший командующий Нацгвардией
Аллерова арестовали в зале суда Экс-командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров арестован на 60 суток с возможностью залога в размере 4,8 млн гривен (177 тысяч долларов), передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла
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Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
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В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
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Балующаяся сладким 49-летняя звезда показала роскошное тело
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Биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер приняла решение завершить карьеру.
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