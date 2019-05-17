Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»Ведомости 04:45

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Происшествия «Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».

Музыка Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.

Происшествия У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей Кирилл Черкалин обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство».

Происшествия Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.

Происшествия Арестован директор Росрезерва по делу о крупном мошенничестве Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин отправлен под арест сроком до 20 июня, сообщает ТАСС.

Транспорт Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке "В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.

Политика Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.

Политика Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на ее территории, сообщил концерн "Белнефтехим".

Политика Советник Порошенко Бирюков подал в отставку Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление об увольнении.

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Происшествия «Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100 Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

Политика Песков о храме на Урале: способ волеизъявления выберут местные власти Вопрос проведения референдума или опроса среди жителей Екатеринбурга о строительстве храма является прерогативой местных властей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

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Музыка Соседов: «Россия-1» оказала Лазареву медвежью услугу Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что принципиально не стал бы голосовать на «Евровидении» за Сергея Лазарева, если бы у него была такая возможность.

Здоровье В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.

Культура Петербург проведет международный конкурс на обустройство арт-парка Международный конкурс будет объявлен уже в ближайшее время, сообщает ФАН.

Политика Стало известно, какого числа Зеленский хочет провести досрочные выборы в Раду Издание "Страна.ua" опубликовало 17 мая проект указа о роспуске Верховной Рады Украины и назначении досрочных парламентских выборов По информации СМИ, документ может быть подписан новым президентом Владимиром Зеленским после официального вступления в должность.

Происшествия В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.

Политика Матвиенко о решении Совета Европы: Справедливость восторжествовала "В любом случае - справедливость восторжествовала, теперь уже даже такое детективное решение КМСЕ говорит о том, что никакой дискриминации национальных делегаций по субъективным, политическим и иным причинам быть не должно", - считает Валентина Матвиенко.