Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»Ведомости 08:24
Инвестиционный фонд Baring Vostok отказался требовать через суд проведения годового собрания акционеров банка «Восточный», а также утверждения нового совета директоров. Суд 18 и 13 июня удовлетворил ходатайства об отзыве двух исков, поданных подконтрольной фонду кипрской компанией Evison.
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Мажоритарий банка «Восточный» отказался от намерений заставить акционеров через суд провести годовое собрание
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