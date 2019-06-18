Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»Ведомости 08:24

Инвестиционный фонд Baring Vostok отказался требовать через суд проведения годового собрания акционеров банка «Восточный», а также утверждения нового совета директоров. Суд 18 и 13 июня удовлетворил ходатайства об отзыве двух исков, поданных подконтрольной фонду кипрской компанией Evison.
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В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
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