Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»Ведомости 08:24

Инвестиционный фонд Baring Vostok отказался требовать через суд проведения годового собрания акционеров банка «Восточный», а также утверждения нового совета директоров. Суд 18 и 13 июня удовлетворил ходатайства об отзыве двух исков, поданных подконтрольной фонду кипрской компанией Evison.

Политика Зеленский объявил о встрече нормандской четверки в июле Встреча в формате «нормандской четверки» может состоятся после выборов в Верховную Раду, намеченных на 21 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Армия и оружие Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

Гаджеты Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.

Происшествия Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.

Футбол У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.

Энергетика Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5% Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Происшествия В Испании нашли тело 13-летней россиянки В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.

Общество Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Авто Марку Hummer возродят ради электрокаров Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.

Наука Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.

Происшествия ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.

Авто Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.

Футбол «Марсель» ведет переговоры по переходу защитника «Лацио» Защитник «Лацио» Риза Дурмиси может пополнить состав «Марселя». Сообщается, что стороны уже приступили к переговорам.

Происшествия В здании правительства Ленинградской области произошло задымление Задымление произошло во вторник в здании правительства Ленинградской области в Санкт-Петербурге, эвакуация сотрудников не проводилась, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили новый рейтинг смартфонов, отдав при оценке моделей самый большой вес качеству фотокамеры.

Энергетика Дания заплатит за задержку «Северного потока-2» С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.

Политика Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.

Политика Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.

Интернет В работе Google по всему миру произошёл сбой В работе поисковой системы Google произошёл сбой. Об этом сообщили интернет-пользователи из ряда стран.

Общество Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.

Футбол Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи» 31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Транспорт Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.