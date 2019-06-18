Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»Ведомости вчера в 08:24

Инвестиционный фонд Baring Vostok отказался требовать через суд проведения годового собрания акционеров банка «Восточный», а также утверждения нового совета директоров. Суд 18 и 13 июня удовлетворил ходатайства об отзыве двух исков, поданных подконтрольной фонду кипрской компанией Evison.
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Baring Vostok передал компании Аветисяна 10% акций «Восточного»

Коммерсантъвчера в 16:34

Baring Vostok передал 10% «Восточного» компании Аветисяна и утратил контроль над банком

Интерфаксвчера в 14:50

Компания Аветисяна заявила, что Baring Vostok исполнил опцион на 10% акций «Восточного»

ТАССвчера в 14:14

Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный»

Forbesвчера в 14:39

Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»

Ведомостивчера в 13:53

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

РБКвчера в 13:30

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (18.06)

Право.рувчера в 00:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
Происшествия

В Приморье осквернили памятник Ленину

В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Футбол

Панама обыграла Тринидад и Тобаго

Сборная Панамы обыграла команду Тринидад и Тобаго в матче 1-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (2:0). Голы забили полузащитник "Овьедо" Йоэль Барсенас и полузащитник "Маккаби Петах-Тиква" Армандо Купер.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие

Крупнейший корабль ТОФ впервые пройдет в морском параде в День ВМФ

Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота — корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» — впервые примет участие в морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.
Обновлено вчера в 02:47
Экономика

Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)

В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

Зеленский прокомментировал нежелание помочь трясущейся Меркель

Обновлено вчера в 23:51
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика

Инвестсоветников подписали на реестр

Новым участникам финансового рынка дан срок до 1 июля Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий переходный период формирования индустрии инвестиционных советников.
Обновлено 17 июня в 18:38
Происшествия

В Москве задержаны подпольные банкиры, «заработавшие» 37 млн рублей

Правоохранители Москвы задержали четырех человек, занимавшихся незаконными финансовыми операциями, сообщает пресс-служба МВД РФ. которые «заработали» 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Интервью: стоимость реконструкции гостиницы «Турист» выросла на 70%

Сквер перед зданием гостиницы обещают сохранить, а выход со станции метро "Площадь Карла Маркса" в сторону ул. Ватутина хотят перенести внутрь здания.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Обновлено вчера в 22:32
Наука

У собак нашли мышцы, которые ставят брови домиком

Оказалось, что собаки по сравнению с волками примерно в 5 раз чаще делают брови домиком.
Обновлено вчера в 13:06
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено вчера в 10:17
Общество

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Гаджеты

Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой

Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
Обновлено 17 июня в 09:00
Политика

В Израиле пытались найти компромат на Навального, узнал WSJ

Расследовательская компания Black Cube из Израиля пыталась собрать компромат на Алексея Навального, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 15:28
Энергетика

Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%

В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 10:49
Экономика

Правительство РФ выделит 466 млн рублей на пункт пропуска Кани-Курган

Для организации в Амурской области работы автомобильного пункта пропуска Кани-Курган через границу России с КНР министерству транспорта РФ выделят 466 миллионов рублей из правительственного резервного фонда.
Обновлено вчера в 23:47
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
Обновлено вчера в 06:47
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Авто

Эксперты назвали самые медленные автомобили в мире

Обновлено вчера в 22:34
Общество

Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили РБК в банке.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол

Арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини, его обвиняют в коррупции

Комиссия по этике ФИФА признала Платини виновным и настояла на его отставке с поста президента УЕФА в 2015 году.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

Власти отрицают массовый въезд цыган в Волгоградскую область

Обновлено вчера в 10:52
Общество

В России малоимущими перестанут считать людей с жильем и огородом

Как следует из представленных докладов, региональные власти считают необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись.
Обновлено 17 июня в 05:10
Общество

Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:49
Общество

Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье

18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
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