Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»Ведомости вчера в 08:24
Инвестиционный фонд Baring Vostok отказался требовать через суд проведения годового собрания акционеров банка «Восточный», а также утверждения нового совета директоров. Суд 18 и 13 июня удовлетворил ходатайства об отзыве двух исков, поданных подконтрольной фонду кипрской компанией Evison.
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Baring Vostok передал 10% «Восточного» компании Аветисяна и утратил контроль над банком
Интерфаксвчера в 14:50
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
Происшествия
В Приморье осквернили памятник Ленину
В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Футбол
Панама обыграла Тринидад и Тобаго
Сборная Панамы обыграла команду Тринидад и Тобаго в матче 1-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (2:0). Голы забили полузащитник "Овьедо" Йоэль Барсенас и полузащитник "Маккаби Петах-Тиква" Армандо Купер.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
Крупнейший корабль ТОФ впервые пройдет в морском параде в День ВМФ
Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота — корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» — впервые примет участие в морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США
Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.
Обновлено вчера в 02:47
Экономика
Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)
В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Зеленский прокомментировал нежелание помочь трясущейся Меркель
Обновлено вчера в 23:51
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Инвестсоветников подписали на реестр
Новым участникам финансового рынка дан срок до 1 июля Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий переходный период формирования индустрии инвестиционных советников.
Обновлено 17 июня в 18:38
Происшествия
В Москве задержаны подпольные банкиры, «заработавшие» 37 млн рублей
Правоохранители Москвы задержали четырех человек, занимавшихся незаконными финансовыми операциями, сообщает пресс-служба МВД РФ. которые «заработали» 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Интервью: стоимость реконструкции гостиницы «Турист» выросла на 70%
Сквер перед зданием гостиницы обещают сохранить, а выход со станции метро "Площадь Карла Маркса" в сторону ул. Ватутина хотят перенести внутрь здания.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Наука
У собак нашли мышцы, которые ставят брови домиком
Оказалось, что собаки по сравнению с волками примерно в 5 раз чаще делают брови домиком.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии
В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Гаджеты
Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой
Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
Обновлено 17 июня в 09:00
Политика
В Израиле пытались найти компромат на Навального, узнал WSJ
Расследовательская компания Black Cube из Израиля пыталась собрать компромат на Алексея Навального, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 15:28
Энергетика
Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5%
В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 10:49
Экономика
Правительство РФ выделит 466 млн рублей на пункт пропуска Кани-Курган
Для организации в Амурской области работы автомобильного пункта пропуска Кани-Курган через границу России с КНР министерству транспорта РФ выделят 466 миллионов рублей из правительственного резервного фонда.
Обновлено вчера в 23:47
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Авто
Эксперты назвали самые медленные автомобили в мире
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили РБК в банке.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини, его обвиняют в коррупции
Комиссия по этике ФИФА признала Платини виновным и настояла на его отставке с поста президента УЕФА в 2015 году.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Власти отрицают массовый въезд цыган в Волгоградскую область
Обновлено вчера в 10:52
Общество
В России малоимущими перестанут считать людей с жильем и огородом
Как следует из представленных докладов, региональные власти считают необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись.
Обновлено 17 июня в 05:10
Общество
Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57