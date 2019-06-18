Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»Ведомости вчера в 08:24
Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
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Baring Vostok передал 10% «Восточного» компании Аветисяна и утратил контроль над банком
Интерфаксвчера в 14:50
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