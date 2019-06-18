Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»Ведомости 08:24
"Финвижн" борется за исполнение опциона: Evison в 2017 г. отказалась исполнять опцион и продавать "Финвижн" 9,99% акций банка. Опцион был заключен перед объединением Юниаструм-банка Аветисяна и «Восточного».
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика
Путин провел совещание по подготовке прямой линии
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 20 июня, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 14:14
Экономика
Siemens сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру
Германский концерн Siemens в ближайшие годы сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру, 1,4 тыс. из них - в ФРГ.
Обновлено в 11:51
Политика
В МВД пообещали жесткие меры к полицейским за провокации с наркотиками
Министерство внутренних дел (МВД) России примет самые жесткие меры к сотрудникам ведомства за провокации с наркотиками.
Обновлено в 09:50
Общество
В России малоимущими перестанут считать людей с жильем и огородом
Как следует из представленных докладов, региональные власти считают необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись.
Обновлено вчера в 05:10
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Гаджеты
Новые тесты AMD EPYC Rome: рост производительности налицо
До выхода первых серверных процессоров на базе архитектуры AMD Zen 2, известных под кодовым именем Rome, осталось не так уж много — они должны появиться в третьем квартале текущего года.
Обновлено в 14:42
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Наука
Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей
Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.
Обновлено в 11:00
Общество
Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Общество
Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы
Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.
Обновлено в 15:28
Музыка
Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»
По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
Обновлено вчера в 14:05
Спорт
Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу
В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Футбол
Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО поднялись в воздух для перехвата стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей
Обновлено в 14:02
Политика
Тимошенко пообещала всесторонне поддержать Зеленского в Раде
Как сообщает телеканал "112 Украина", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала во благо страны во всем поддерживать президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде.
Обновлено в 16:39
Футбол
«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне
«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.
Обновлено в 14:18
Здоровье
Жительница подмосковной Балашихи родила 14-го ребенка
Днем в пятницу, 18 июня, стало известно, что жительница подмосковной Балашихи родила четырнадцатого ребенка.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Microsoft вернула в онлайн-магазин ноутбуки Huawei
Ранее News.ru сообщил, что в конце мая из предложений онлайн-магазина Microsoft исчез ноутбук Huawei MateBook X Pro, но в розничной продаже устройства китайского производителя всё ещё оставались доступны покупателям.
Обновлено в 05:28
Авто
DPA: BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей
Обновлено в 14:52
Энергетика
Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:21
Общество
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40