Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»Ведомости 08:24

"Финвижн" борется за исполнение опциона: Evison в 2017 г. отказалась исполнять опцион и продавать "Финвижн" 9,99% акций банка. Опцион был заключен перед объединением Юниаструм-банка Аветисяна и «Восточного».
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Компания Аветисяна заявила, что Baring Vostok исполнил опцион на 10% акций «Восточного»

ТАСС14:14

Baring Vostok передал 10% «Восточного» компании Аветисяна и утратил контроль над банком

Интерфакс14:50

Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный»

Forbes14:39

Baring Vostok передал компании Аветисяна 10% акций «Восточного»

Коммерсантъ16:34

Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»

Ведомости13:53

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

РБК13:30

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (18.06)

Право.ру00:57
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Политика

Путин провел совещание по подготовке прямой линии

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 20 июня, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 14:14
Экономика

Siemens сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру

Германский концерн Siemens в ближайшие годы сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру, 1,4 тыс. из них - в ФРГ.
Обновлено в 11:51
Политика

В МВД пообещали жесткие меры к полицейским за провокации с наркотиками

Министерство внутренних дел (МВД) России примет самые жесткие меры к сотрудникам ведомства за провокации с наркотиками.
Обновлено в 09:50
Общество

В России малоимущими перестанут считать людей с жильем и огородом

Как следует из представленных докладов, региональные власти считают необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись.
Обновлено вчера в 05:10
Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Гаджеты

Новые тесты AMD EPYC Rome: рост производительности налицо

До выхода первых серверных процессоров на базе архитектуры AMD Zen 2, известных под кодовым именем Rome, осталось не так уж много — они должны появиться в третьем квартале текущего года.
Обновлено в 14:42
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Наука

Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей

Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.
Обновлено в 11:00
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Общество

Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы

Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.
Обновлено в 15:28
Музыка

Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»

По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
Обновлено вчера в 14:05
Спорт

Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу

В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Футбол

Бразильский защитник Мурило перешел в «Локомотив»

Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов

Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27

Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО поднялись в воздух для перехвата стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Подмосковье столкнулись девять автомобилей

Обновлено в 14:02
Политика

Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель

Обновлено в 15:47
Политика

Тимошенко пообещала всесторонне поддержать Зеленского в Раде

Как сообщает телеканал "112 Украина", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала во благо страны во всем поддерживать президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде.
Обновлено в 16:39
Футбол

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.
Обновлено в 14:18
Здоровье

Жительница подмосковной Балашихи родила 14-го ребенка

Днем в пятницу, 18 июня, стало известно, что жительница подмосковной Балашихи родила четырнадцатого ребенка.
Обновлено в 07:57
Гаджеты

Microsoft вернула в онлайн-магазин ноутбуки Huawei

Ранее News.ru сообщил, что в конце мая из предложений онлайн-магазина Microsoft исчез ноутбук Huawei MateBook X Pro, но в розничной продаже устройства китайского производителя всё ещё оставались доступны покупателям.
Обновлено в 05:28
Авто

DPA: BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей

Обновлено в 14:52
Энергетика

Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:21
Общество

Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли

Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Как работают Яндекс.Новости?
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