Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»Ведомости 08:24

"Финвижн" борется за исполнение опциона: Evison в 2017 г. отказалась исполнять опцион и продавать "Финвижн" 9,99% акций банка. Опцион был заключен перед объединением Юниаструм-банка Аветисяна и «Восточного».

Политика Путин провел совещание по подготовке прямой линии Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 20 июня, сообщается на сайте Кремля.

Экономика Siemens сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру Германский концерн Siemens в ближайшие годы сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру, 1,4 тыс. из них - в ФРГ.

Политика В МВД пообещали жесткие меры к полицейским за провокации с наркотиками Министерство внутренних дел (МВД) России примет самые жесткие меры к сотрудникам ведомства за провокации с наркотиками.

Общество В России малоимущими перестанут считать людей с жильем и огородом Как следует из представленных докладов, региональные власти считают необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись.

Экономика Кудрин назвал сверхострую проблему России Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Гаджеты Новые тесты AMD EPYC Rome: рост производительности налицо До выхода первых серверных процессоров на базе архитектуры AMD Zen 2, известных под кодовым именем Rome, осталось не так уж много — они должны появиться в третьем квартале текущего года.

Происшествия ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.

Политика Трамп сменил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.

Наука Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.

Происшествия Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Общество Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.

Музыка Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ» По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.

Спорт Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.

Армия и оружие Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27 Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО поднялись в воздух для перехвата стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Политика Тимошенко пообещала всесторонне поддержать Зеленского в Раде Как сообщает телеканал "112 Украина", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала во благо страны во всем поддерживать президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде.

Футбол «Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне «Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.

Здоровье Жительница подмосковной Балашихи родила 14-го ребенка Днем в пятницу, 18 июня, стало известно, что жительница подмосковной Балашихи родила четырнадцатого ребенка.

Гаджеты Microsoft вернула в онлайн-магазин ноутбуки Huawei Ранее News.ru сообщил, что в конце мая из предложений онлайн-магазина Microsoft исчез ноутбук Huawei MateBook X Pro, но в розничной продаже устройства китайского производителя всё ещё оставались доступны покупателям.

Энергетика Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».