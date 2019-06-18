Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»Ведомости вчера в 08:24
"Финвижн" борется за исполнение опциона: Evison в 2017 г. отказалась исполнять опцион и продавать "Финвижн" 9,99% акций банка. Опцион был заключен перед объединением Юниаструм-банка Аветисяна и «Восточного».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Baring Vostok передал 10% «Восточного» компании Аветисяна и утратил контроль над банком
Интерфаксвчера в 14:50
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Интернет
Facebook готовится представить свою криптовалюту Libra
Обновлено 17 июня в 03:42
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Спорт
Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Хоккей
«Сент-Луис» сделал Барбашеву предложение по контракту
"Сент-Луис" сделал Ивану Барбашеву квалификационное предложение по новому контракту.
Обновлено в 01:36
Культура
В Перми на набережной появятся скульптуры из песка и сена
Обновлено в 01:13
Политика
Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма
Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Наука
Подвижные брови появились у собак в результате одомашнивания
Выразительные собачьи брови могли появиться у собак в результате анализа бессознательных предпочтений людей.
Обновлено вчера в 14:06
Здоровье
Ученые из США обнаружили смертельную опасность пляжей
Особую опасность представляют бактерии под названием Vibrio vulnificus, которые способны вызвать некротизирующий фасциит, способный привести к ампутации конечностей и даже к смерти.
Обновлено в 03:33
Здоровье
«Роскачество» дало советы по выбору напитков в жару
Специалисты «Роскачества» рассказали о том, как выбрать напитки в жаркий период.
Обновлено в 01:35
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.
Обновлено вчера в 17:57
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 рекордно подешевел
Обновлено в 00:55
Общество
Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей
В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.
Обновлено в 01:53
Политика
Мадуро оценил покушение на него в $20 млн
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии
В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 00:19
Путешествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
Обновлено в 00:25
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт
Менее 5% старых турникетов осталось заменить в московском метро
Московский метрополитен выполнил программу по замене устаревших турникетов более чем на 95%.
Обновлено в 00:02
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 64,08 рубля. Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 71,75 рубля.
Обновлено в 03:01
Авто
BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру
BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Четырех подпольных банкиров задержали в Москве
Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.
Обновлено в 01:29
Авто
BMW представила четырехдверное купе BMW 8-Series Gran Coupe
Американские клиенты могут приобрести четырехдверное баварское купе с 4,4-литровым V8 BMW с двойным турбонаддувом под капотом, обеспечивающим 523 л.с. мощности и 749 Нм крутящего момента в версии M850i xDrive Gran Coupe.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33