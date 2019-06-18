Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»Ведомости вчера в 08:24
"Финвижн" борется за исполнение опциона: Evison в 2017 г. отказалась исполнять опцион и продавать "Финвижн" 9,99% акций банка. Опцион был заключен перед объединением Юниаструм-банка Аветисяна и «Восточного».
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Baring Vostok передал 10% «Восточного» компании Аветисяна и утратил контроль над банком
Интерфаксвчера в 14:50
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