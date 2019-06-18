Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»Ведомости вчера в 08:24

"Финвижн" борется за исполнение опциона: Evison в 2017 г. отказалась исполнять опцион и продавать "Финвижн" 9,99% акций банка. Опцион был заключен перед объединением Юниаструм-банка Аветисяна и «Восточного».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Baring Vostok передал компании Аветисяна 10% акций «Восточного»

Коммерсантъвчера в 16:34

Baring Vostok передал 10% «Восточного» компании Аветисяна и утратил контроль над банком

Интерфаксвчера в 14:50

Компания Аветисяна заявила, что Baring Vostok исполнил опцион на 10% акций «Восточного»

ТАССвчера в 14:14

Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный»

Forbesвчера в 14:39

Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»

Ведомостивчера в 13:53

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

РБКвчера в 13:30

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (18.06)

Право.рувчера в 00:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада

Обновлено в 04:03
Экономика

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 05:54
Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Журналисту Илье Азару грозит 15 суток ареста за участие в акции в поддержку Голунова

Несанкционированная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла в центре Москвы 12 июня.
Обновлено в 05:58
Авто

АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

36-летняя звезда «6 кадров» Ирина Медведева впервые стала мамой

36-летняя актриса, певица Ирина Медведева решила поделиться с поклонниками радостной новостью.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
Происшествия

Кокорин хочет отбывать срок в одной колонии с братом

Спортсмен сказал, что хочет отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, который также проходил фигурантом по делу футболиста.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»

Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
Обновлено в 03:36
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Приморье осквернили памятник Ленину

В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Старшего сына экс‐хоккеиста Соколова перевели из реанимации

Сына экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова перевели из отделения реанимации.
Обновлено в 05:46
Экономика

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Неизвестные совершили попытку поджога ратуши, суда и вокзала в Граце

Целью нападавших стали здания городской ратуши, городского суда, областного управления города Грац и вокзала.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым

Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Россия подготовила к отправке в США партию ракетных двигателей РД-180

Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Bellingcat обнародовала имена якобы причастных к трагедии МН 17 в Донбассе

Расследовательская группа Bellingcat назвала имена людей, которые якобы имеют отношение к трагедии самолета Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Автоспорт

«Хонда» привезёт новые моторы во Францию, Квят будет оштрафован

Представители «Хонды» подтвердили, что во Франции новые двигатели и турбины получат Квят, а также пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.
Обновлено в 04:57
Экономика

Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре

В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.
Обновлено вчера в 17:57
Космос

На Марсе обнаружили свежий кратер от сильного взрыва

Учёные Университета Аризоны (США) изучили сделанные орбитальным разведчиком Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) снимки и обнаружили на поверхности Марса кратер, появившийся недавно.
Обновлено в 04:23
Космос

Ученые создадут ровер для изучения лунных ям

Обновлено в 05:19
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Исследователи из Северовосточного университета обнаружили на острове Бохоль корабельного червя, который поедает камни.
Обновлено в 05:25
Футбол

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

Обновлено в 05:12
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Baring VostokБольше новостей по теме
Главное