Экономика

Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»Телеканал 360° вчера в 07:04

Арбитражный суд Амурской области вынес решение, в котором потребовал от фонда выполнить ранее заявленный опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании Артема Аветисяна.
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Baring проиграл российский суд за контроль над «Восточным»

РБКвчера в 12:59

Суд на Амуре обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»

ПРАЙМвчера в 04:03

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Коммерсантъвчера в 07:08

Суд на Амуре обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»

РИА Новостивчера в 03:57

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Ведомостивчера в 04:45

Компания «Финвижн» Артема Аветисяна выиграла суд у Baring Vostok за контроль над банком «Восточный»

Эхо Москвывчера в 08:04

Суд обязал Baring Vostok исполнить колл-опцион с акциями «Восточного»

Саминвесторвчера в 07:11
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в украинском банке в Луганской области

Мужчина подорвал гранату в филиале банка в городе Старобельск Луганской области Украины, ранения получили шесть человек, включая полицейского, сообщила областная полиция в Facebook.
Обновлено вчера в 14:17
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено 16 мая в 09:34
Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска

Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено вчера в 08:50
Футбол

Кевин Де Брейне: «Могу понять чувства „Ливерпуля“»

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне признался, что с пониманием относится к разочарованию игроков "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Зеленского лишили возможности досрочно распустить Верховную Раду

Партия «Народный фронт» в украинском парламенте вышла из правящей коалиции.
Обновлено вчера в 08:32
Общество

В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву

Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Изначально РИА Новости сообщали, что экипаж SSJ во время ЧП при посадке в Шереметьеве не выпустил закрылки.
Обновлено вчера в 09:43
Хоккей

«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 15:52
Баскетбол

ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой

Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер заподозрил, что к публикации компрометирующего видео могут быть причастны политические оппоненты.
Обновлено вчера в 21:56
Экономика

Росреестр отчитался о росте числа ипотечных сделок в Москве

Показатель четырех месяцев текущего года на 24% превышает количество ипотечных сделок в январе — апреле 2018 года: 28,9 тыс. против 23,3 тыс. соответственно, говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США

Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Экономика

Эксперт подсказал россиянам, как не разориться в отпуске

News.ru ранее писал о том, что россиянам добавят один день к ежегодному оплачиваемому отпуску.
Обновлено вчера в 23:43
Технологии

Ученых смущает гигантский всплеск парниковых газов - и это не CO2

Ученые рассматривают 55 парниковых газов, включая метан и более угрожающий планете - CO2.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

У России прорезается право голоса в ПАСЕ

Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено вчера в 13:48
Религия

Шахрин объяснил, зачем нужен храм в центре Екатеринбурга

Лидер группы «Чайф» Владимр Шахрин снова выступил в поддержку строительства храма Святой Екатерины на месте сквера возле театра драмы.
Обновлено 16 мая в 04:53
Авто

В России отзовут около 500 кроссоверов Audi Q5

Компания "Фольксваген Груп Рус", официальный дилер Audi в России, объявила об отзыве 486 кроссоверов Audi Q5.
Обновлено вчера в 20:31
Гаджеты

Samsung анонсировала Galaxy S10+ и Galaxy Buds Olympic Games Edition

Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие

Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков

Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено вчера в 13:20
Культура

Умер лауреат Пулитцеровской премии писатель Герман Воук

Уточняется, что Воук умер во сне в своем доме в калифорнийском городе Палм-Спрингс.
Обновлено вчера в 14:42
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