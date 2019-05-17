Экономика
Baring Vostok потерял контроль над банком «Восточный»Телеканал 360° вчера в 07:04
Арбитражный суд Амурской области вынес решение, в котором потребовал от фонда выполнить ранее заявленный опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании Артема Аветисяна.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в украинском банке в Луганской области
Мужчина подорвал гранату в филиале банка в городе Старобельск Луганской области Украины, ранения получили шесть человек, включая полицейского, сообщила областная полиция в Facebook.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено 16 мая в 09:34
Происшествия
Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено вчера в 08:50
Футбол
Кевин Де Брейне: «Могу понять чувства „Ливерпуля“»
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне признался, что с пониманием относится к разочарованию игроков "Ливерпуля".
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Зеленского лишили возможности досрочно распустить Верховную Раду
Партия «Народный фронт» в украинском парламенте вышла из правящей коалиции.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Изначально РИА Новости сообщали, что экипаж SSJ во время ЧП при посадке в Шереметьеве не выпустил закрылки.
Обновлено вчера в 09:43
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 15:52
Баскетбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой
Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер заподозрил, что к публикации компрометирующего видео могут быть причастны политические оппоненты.
Обновлено вчера в 21:56
Экономика
Росреестр отчитался о росте числа ипотечных сделок в Москве
Показатель четырех месяцев текущего года на 24% превышает количество ипотечных сделок в январе — апреле 2018 года: 28,9 тыс. против 23,3 тыс. соответственно, говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США
Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
Эксперт подсказал россиянам, как не разориться в отпуске
News.ru ранее писал о том, что россиянам добавят один день к ежегодному оплачиваемому отпуску.
Обновлено вчера в 23:43
Технологии
Ученых смущает гигантский всплеск парниковых газов - и это не CO2
Ученые рассматривают 55 парниковых газов, включая метан и более угрожающий планете - CO2.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
У России прорезается право голоса в ПАСЕ
Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено вчера в 13:48
Религия
Шахрин объяснил, зачем нужен храм в центре Екатеринбурга
Лидер группы «Чайф» Владимр Шахрин снова выступил в поддержку строительства храма Святой Екатерины на месте сквера возле театра драмы.
Обновлено 16 мая в 04:53
Авто
В России отзовут около 500 кроссоверов Audi Q5
Компания "Фольксваген Груп Рус", официальный дилер Audi в России, объявила об отзыве 486 кроссоверов Audi Q5.
Обновлено вчера в 20:31
Гаджеты
Samsung анонсировала Galaxy S10+ и Galaxy Buds Olympic Games Edition
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков
Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено вчера в 13:20
Культура
Умер лауреат Пулитцеровской премии писатель Герман Воук
Уточняется, что Воук умер во сне в своем доме в калифорнийском городе Палм-Спрингс.
Обновлено вчера в 14:42