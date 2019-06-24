Экономика

Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»Коммерсантъ 02:54

Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
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Baring Vostok оспорил потерю контроля над банком «Восточный»

Интерфакс03:10

Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

РБК00:27

Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Коммерсантъ02:54

Baring Vostok обжаловал решение о передаче 9,99% «Восточного»

Rambler News Service02:39

Baring Vostok обжаловал решение суда о передаче контроля в «Восточном» структуре Аветисяна

ТАСС02:22

Калви решил бороться за отобранный банк

Lenta.ru01:52

Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над «Восточным»

Ведомости03:04
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Происшествия

В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине

Обновлено в 04:06
Футбол

Аргентина избежала провала на Кубке Америки

Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено вчера в 17:18
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко и его людей во властных структурах в недопуске своей партии «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду.
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Наука

В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком

Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Торжественный выпуск офицеров инженерных войск прошел в Тюмени

С окончанием учебы выпускников поздравили глава Тюмени Руслан Кухарук, начальник ТВВИКУ, генерал-майор Дмитрий Евмененко, начальник инженерных войск ВС РФ, выпускник ТВВИКУ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Кузьменко.
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Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Гаджеты

В сентябре Apple представит не только новые iPhone, но и 16-дюймовый MacBook Pro

По данным аналитика IHS Markit Джеффа Лина (Jeff Lin), устройство выйдет в сентябре текущего года – и у Apple нет никаких причин переносить срок премьеры.
Обновлено в 03:27
Общество

В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

В своем Facebook Никонов, который возглавляет комитет нижней палаты по образованию, прокомментировал статью в газете «Известия», согласно которой число бюджетных мест в высших учебных заведениях через пять лет сократится на 17%.
Обновлено в 02:59
Политика

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Энергетика

Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Общество

Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Керченском проливе сел на мель российский теплоход

Теплоход «Сиберин-1» с грузом угля сел на мель при выходе из порта Кавказ в Керченском проливе, сообщил РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

Обновлено вчера в 19:45
Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба покинул клуб

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в июне публично объявил об уходе из клуба, однако исполнительный директор «красных дьяволов» Эд Вудворд проигнорировал его решение и всеми силами старается удержать французского хавбека.
Обновлено вчера в 04:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери

«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
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Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Летевший из Анапы в Уфу самолет сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду

Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол

В Голландии сообщили о переходе Промеса в «Аякс»

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Политика

Мэр Челябинска подал в отставку

Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.
Обновлено в 00:50
Общество

Более 1 млн кв. м жилья по программе реновации поставил столичный Росреестр на кадастровый учет

Более 1 млн кв. м жилья по программе реновации поставлено на кадастровый учет управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.
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Футбол

«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часов

Фрэнк Лэмпард официально займёт должность главного тренера «Челси» в ближайшие 48 часов.
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Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

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Политика

Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина

Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
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Футбол

Грузинские футболисты вышли на игру с антироссийскими лозунгами

Обновлено вчера в 07:13
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В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Футбол

«Спартак» вылетел на сборы в Австрию

В рамках австрийского сбора «Спартак» примет участие в Кубке Париматч Премьер. Матчи турнира будут проходить в Пеллау.
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«Реал» установил цену за Себальоса

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Baring Vostok Capital Partners
Фонд частных капиталовложений. Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
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