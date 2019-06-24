Экономика

Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»Коммерсантъ 02:54

Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Baring Vostok оспорил потерю контроля над банком «Восточный»

Интерфакс03:10

Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над «Восточным»

Ведомости03:04

Калви решил бороться за отобранный банк

Lenta.ru01:52

Структура фонда Baring Vostok оспаривает утрату контроля над банком «Восточный»

Snob.ru02:40

Baring Vostok обжаловал решение суда о передаче контроля в «Восточном» структуре Аветисяна

ТАСС02:22

Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Коммерсантъ02:54

Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

РБК00:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:00, Вашингтон
Общество

Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Футбол

«ПСЖ» отказался продать Неймара в «Барселону»

Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за €222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку

Обновлено в 02:29
Экономика

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России

В исследовании китайских экономистов на примере России показана зависимость между кредитованием населения в крупных развивающихся экономиках и ростом неравенства доходов.
Обновлено в 02:46
Кино

Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов

Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Как сообщало ИА REGNUM, в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве) на территории воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв.
Обновлено в 02:08
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Панин рассказал об операции по смене пола

Обновлено вчера в 16:08
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Религия

С понедельника у православных начинается Петров пост

В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол

Аргентина избежала провала на Кубке Америки

Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено вчера в 17:18
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Обновлено вчера в 17:28
Общество

Валуев отреагировал на новости о раке мозга

Обновлено вчера в 21:48
Общество

Митинг против политических репрессий начался в Москве

Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

На Курилах после векового затишья проснулся вулкан Райкоке

Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Елизавета II взяла «под колпак» жизнь Маркл и принца Гарри

Поклонники королевской семьи Великобритании уже не один месяц и год наблюдают за хитросплетениями отношений между двумя братьями-принцами Уильямом и Гарри, а также за жизнью недавних молодоженов — герцога и герцогини Сассекских.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие

США и НАТО опять играют мускулами у российских границ

Учения постоянно проводятся у российских границ, но при в этом в организации настаивают, что против какой-то конкретной страны они не направлены.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено вчера в 05:06
Общество

Калининградской области обещают длительное похолодание

В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Авто

Появились первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

Как пишут СМИ, ГАЗ «Тигр Next» будет представлен уже завтра в рамках выставки «Армия-2019». Последняя будет проходить в Подмосковье.
Обновлено в 02:01
Гаджеты

В сентябре Apple представит не только новые iPhone, но и 16-дюймовый MacBook Pro

По данным аналитика IHS Markit Джеффа Лина (Jeff Lin), устройство выйдет в сентябре текущего года – и у Apple нет никаких причин переносить срок премьеры.
Обновлено в 03:27
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Технологии

Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Общество

В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Политика

Мэр Челябинска подал в отставку

Обновлено в 00:50
Наука

Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»

Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:14
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Baring Vostok Capital Partners
Фонд частных капиталовложений. Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное