Экономика
Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»Коммерсантъ 02:54
Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:00, Вашингтон
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Политика
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Футбол
«ПСЖ» отказался продать Неймара в «Барселону»
Напомним, что Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за €222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку
Обновлено в 02:29
Экономика
Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России
В исследовании китайских экономистов на примере России показана зависимость между кредитованием населения в крупных развивающихся экономиках и ростом неравенства доходов.
Обновлено в 02:46
Кино
Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов
Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части
Как сообщало ИА REGNUM, в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве) на территории воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв.
Обновлено в 02:08
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Панин рассказал об операции по смене пола
Обновлено вчера в 16:08
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Религия
С понедельника у православных начинается Петров пост
В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол
Аргентина избежала провала на Кубке Америки
Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Валуев отреагировал на новости о раке мозга
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Митинг против политических репрессий начался в Москве
Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
На Курилах после векового затишья проснулся вулкан Райкоке
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Елизавета II взяла «под колпак» жизнь Маркл и принца Гарри
Поклонники королевской семьи Великобритании уже не один месяц и год наблюдают за хитросплетениями отношений между двумя братьями-принцами Уильямом и Гарри, а также за жизнью недавних молодоженов — герцога и герцогини Сассекских.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
США и НАТО опять играют мускулами у российских границ
Учения постоянно проводятся у российских границ, но при в этом в организации настаивают, что против какой-то конкретной страны они не направлены.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06
Общество
Калининградской области обещают длительное похолодание
В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Авто
Появились первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Как пишут СМИ, ГАЗ «Тигр Next» будет представлен уже завтра в рамках выставки «Армия-2019». Последняя будет проходить в Подмосковье.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
В сентябре Apple представит не только новые iPhone, но и 16-дюймовый MacBook Pro
По данным аналитика IHS Markit Джеффа Лина (Jeff Lin), устройство выйдет в сентябре текущего года – и у Apple нет никаких причин переносить срок премьеры.
Обновлено в 03:27
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Технологии
Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Политика
Мэр Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:50
Наука
Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»
Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:14
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00