Экономика

Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над «Восточным»Ведомости 03:04

Структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка «Восточный» в пользу холдинга «Финвижн» Артема Аветисяна, свидетельствует картотека арбитражных дел.
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Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над банком «Восточный»

РИА Новости04:50

Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

РБК00:27

Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Коммерсантъ02:54

Baring Vostok обжаловал решение о передаче 9,99% «Восточного»

Rambler News Service02:39

Baring Vostok обжаловал решение суда о передаче контроля в «Восточном» структуре Аветисяна

ТАСС02:22

Калви решил бороться за отобранный банк

Lenta.ru01:52

Baring Vostok оспорил потерю контроля над банком «Восточный»

Интерфакс03:10
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Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
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Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
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Автобусные перевозчики требуют заблокировать сервис BlaBlaCar в России

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Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
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Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

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Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы

Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
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Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии

Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии.
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Россияне назвали главные черты советской эпохи

Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Керченском проливе теплоход сел на мель

Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
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В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что через пять лет число бюджетных мест в вузах сократится на 17%.
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Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego

На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.
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Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
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Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
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Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса

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Не пустить в ПАСЕ: Скабеева объяснила спешку с делом MH17

Результаты расследования крушения «Боинга» в Донбассе были представлены столь «экстренно», чтобы фонд помощи родственникам жертв катастрофы мог попросить ПАСЕ не возвращать России право голоса в организации.
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Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
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Грозящие Ирану санкциями Штаты обостряют ситуацию, говорит Рябков

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты, грозя новыми санкциями Ирану, идут на осознанное обострение ситуации.
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Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
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Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом

В Курске полицейский открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы отогнать от своей машины детей, играющих в мяч.
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СМИ сообщили о переходе бывшего футболиста «Спартака» Промеса в «Аякс»

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НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе

Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
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В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
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На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

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В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

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МИД Японии не подтвердил информацию о визите Зеленского на саммит G20

МИД Японии не подтвердил утверждения Украины о том, что украинский президент Владимир Зеленский посетит Осаку во время проведения саммита "большой двадцатки", сообщили РИА Новости в японском внешнеполитическом ведомстве.
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Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
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Baring Vostok Capital Partners
Фонд частных капиталовложений. Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
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