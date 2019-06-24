Экономика
Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над «Восточным»Ведомости 03:04
Структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка «Восточный» в пользу холдинга «Финвижн» Артема Аветисяна, свидетельствует картотека арбитражных дел.
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Законопроект о бесплатном питании в начальных классах подготовили в ГД
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Игры
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Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
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Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Врачи из США помогли Юлии Началовой
Пресс-секретарь заявила, что в тот период времени Началова находилась в США и ее обеспокоила внезапно возникшая шишка на руке.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Реализация нацпроектов Путина просела в Забайкалье — освоено лишь 7,7% средств
Забайкальский край в 2019 году двукратно отстал от среднероссийских темпов реализации национальных проектов - к 24 июня освоено лишь 7,7% от годового объёма средств, сообщил на заседании регионального правительства вице-премьер Михаил Чуркин.
Обновлено вчера в 23:10
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Общество
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«Существование прямой угрозы для россиян и есть основание для введения этих временных ограничений», - отметил Песков.
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Политика
Военный выдвинулся в губернаторы Челябинской области
Военный пенсионер Виктор Перов сдал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области.
Обновлено в 05:41
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины
Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
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Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
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Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
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Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
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Футбол
Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
По одному забитому мячу в каждом из таймов позволили Аргентине одержать победу, которая вывела их в плей-офф Кубка Америки.
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Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59