Экономика

Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над «Восточным»Ведомости 03:04

Структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка «Восточный» в пользу холдинга «Финвижн» Артема Аветисяна, свидетельствует картотека арбитражных дел.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Baring Vostok обжаловал решение о передаче 9,99% «Восточного»

Rambler News Service02:39

Baring Vostok оспорил потерю контроля над банком «Восточный»

Интерфакс03:10

Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Коммерсантъ02:54

Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над банком «Восточный»

РИА Новости04:50

Baring Vostok обжаловал решение суда о передаче контроля в «Восточном» структуре Аветисяна

ТАСС02:22

Калви решил бороться за отобранный банк

Lenta.ru01:52

Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

РБК00:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:00, Вашингтон
Происшествия

Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста

Обновлено в 06:30
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 17:24
Политика

Экономисты оценили ущерб Грузии от «туристического эмбарго» России

По данным организации Transparency International Georgia, Грузия рискует потерять порядка 100 миллионов долларов из-за «туристического эмбарго» со стороны России.
Обновлено в 06:06
Политика

Президент Грузии считает российских туристов благом

Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

Законопроект о бесплатном питании в начальных классах подготовили в ГД

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об обеспечении всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием.
Обновлено в 06:51
Политика

Мэр Челябинска Владимир Елистратов покинул пост

Глава Челябинска Владимир Елистратов покинул пост по собственному желанию.
Обновлено в 01:39
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Общество

Якобашвили отказался приезжать в Россию после обыска в его музее

Один из основателей «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание».
Обновлено в 06:17
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Общество

В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Игры

Русскоязычные игроки WoW Classic получат отдельный сервер и клиент

Blizzard выпустила новый официальный блогпост о WoW Classic и объявила, что у "классики" не будет разноязычных серверов - все будут играть на общем англоязычном сервере.
Обновлено в 03:51
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Врачи из США помогли Юлии Началовой

Пресс-секретарь заявила, что в тот период времени Началова находилась в США и ее обеспокоила внезапно возникшая шишка на руке.
Обновлено в 06:42
Здоровье

Реализация нацпроектов Путина просела в Забайкалье — освоено лишь 7,7% средств

Забайкальский край в 2019 году двукратно отстал от среднероссийских темпов реализации национальных проектов - к 24 июня освоено лишь 7,7% от годового объёма средств, сообщил на заседании регионального правительства вице-премьер Михаил Чуркин.
Обновлено вчера в 23:10
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Общество

Митинг против политических репрессий начался в Москве

Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Песков назвал вынужденными ограничения в отношении Грузии

«Существование прямой угрозы для россиян и есть основание для введения этих временных ограничений», - отметил Песков.
Обновлено в 06:46
Политика

Военный выдвинулся в губернаторы Челябинской области

Военный пенсионер Виктор Перов сдал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области.
Обновлено в 05:41
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

Обновлено в 05:40
Политика

Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Ради молодой жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов

Друзья Александра Цекало рассказали, что отношения продюсера с художницей Дариной Эрвин очень сильно его изменили.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Наталья Фатеева, пережившая шесть операций, передвигается на ходунках

Обновлено в 05:35
Происшествия

Появилось видео последствий драки на Урале с погибшим азербайджанцем

Обновлено в 05:28
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Футбол

Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки

По одному забитому мячу в каждом из таймов позволили Аргентине одержать победу, которая вывела их в плей-офф Кубка Америки.
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Baring Vostok Capital Partners
Фонд частных капиталовложений. Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное