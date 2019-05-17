Экономика

Baring Vostok обязали продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»Право.ру вчера в 04:59

АС Амурской области удовлетворил иск компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» к кипрской Evison Holdings Limited (EHL), представляющей интересы инвестиционного фонда Baring Vostok (дело № А04-1784/2019).
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Суд на Амуре обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»

РИА Новостивчера в 03:57

Компания «Финвижн» Артема Аветисяна выиграла суд у Baring Vostok за контроль над банком «Восточный»

Эхо Москвывчера в 08:04

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Коммерсантъвчера в 07:08

Baring проиграл российский суд за контроль над «Восточным»

РБКвчера в 12:59

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Ведомостивчера в 04:45

Суд на Амуре обязал Baring Vostok продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»

ПРАЙМвчера в 04:03

Суд обязал Baring Vostok исполнить колл-опцион с акциями «Восточного»

Саминвесторвчера в 07:11
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Политика

России возвращают право голоса в ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:38
Игры

Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store

Borderlands 3 временно нельзя предзаказать в Epic Games Store. 16 мая магазин начал большую распродажу.
Обновлено в 02:31
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Хоккей

Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Обновлено в 04:12
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика

Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Футбол

Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточки

Обновлено в 04:11
Происшествия

В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров

В Волгограде сгорел склад площадью 1 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить пожар утром. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
Обновлено в 02:37
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика

В мэрии Екатеринбурга проходит встреча представителей протестующих против строительства храма с руководством города

Заявлено, что никаких решений сегодня принято не будет.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Авто

Ford объявил скидку 20% при покупке кроссовера Ford Kuga в кредит

Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

В Перу два человека погибли при падении вертолета

Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Политика

«Русал» вложит $200 млн в завод в США

Советы директоров "Русала" и американского холдинга Braidy Industries одобрили инвестиции российской компании в размере $200 млн в создание совместного предприятия по производству плоского алюминиевого проката для автомобильной промышленности в Ашленде (штат Кентукки, США).
Обновлено 16 мая в 11:10
Общество

Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах

Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына

В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь

Обновлено вчера в 13:54
Политика

Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Спорт

FIS рассмотрит возможность замены финального пасьюта «Тур де Ски» на масс-старт

Одним из вопросов станет замена финальной гонки преследования «Тур де Ски» на масс-старт в гору, сообщает NRK.
Обновлено в 04:09
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено 16 мая в 09:34
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено вчера в 03:32
Интернет

Облачный сервис ASUS снова замечен в рассылке бэкдоров

Не прошло и двух месяцев, как исследователи по безопасности вычислительных платформ снова уличили облачный сервис ASUS в рассылке бэкдоров.
Обновлено в 03:06
Музыка

Определились все финалисты «Евровидения-2019»

Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.
Обновлено 16 мая в 17:08
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