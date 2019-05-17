Baring Vostok обязали продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»Право.ру вчера в 04:59

Политика России возвращают право голоса в ПАСЕ Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.

Игры Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store Borderlands 3 временно нельзя предзаказать в Epic Games Store. 16 мая магазин начал большую распродажу.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.

Хоккей Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе» У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Экономика Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.

Происшествия В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров В Волгограде сгорел склад площадью 1 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить пожар утром. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Шоу-бизнес Павел Прилучный продает дом через Instagram На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.

Шоу-бизнес Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На» Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.

Авто Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.

Происшествия Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.

Происшествия В Перу два человека погибли при падении вертолета Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.

Политика «Русал» вложит $200 млн в завод в США Советы директоров "Русала" и американского холдинга Braidy Industries одобрили инвестиции российской компании в размере $200 млн в создание совместного предприятия по производству плоского алюминиевого проката для автомобильной промышленности в Ашленде (штат Кентукки, США).

Общество Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».

Авто Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.

Экономика Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5% По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.

Общество Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО "Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.

Технологии AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку» Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.

Интернет Облачный сервис ASUS снова замечен в рассылке бэкдоров Не прошло и двух месяцев, как исследователи по безопасности вычислительных платформ снова уличили облачный сервис ASUS в рассылке бэкдоров.