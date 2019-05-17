Экономика
Baring Vostok обязали продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»Право.ру вчера в 04:59
АС Амурской области удовлетворил иск компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» к кипрской Evison Holdings Limited (EHL), представляющей интересы инвестиционного фонда Baring Vostok (дело № А04-1784/2019).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Политика
России возвращают право голоса в ПАСЕ
Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:38
Игры
Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store
Borderlands 3 временно нельзя предзаказать в Epic Games Store. 16 мая магазин начал большую распродажу.
Обновлено в 02:31
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Хоккей
Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Обновлено в 04:12
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске
Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров
В Волгограде сгорел склад площадью 1 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить пожар утром. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
Обновлено в 02:37
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика
В мэрии Екатеринбурга проходит встреча представителей протестующих против строительства храма с руководством города
Заявлено, что никаких решений сегодня принято не будет.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Авто
Ford объявил скидку 20% при покупке кроссовера Ford Kuga в кредит
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Политика
«Русал» вложит $200 млн в завод в США
Советы директоров "Русала" и американского холдинга Braidy Industries одобрили инвестиции российской компании в размере $200 млн в создание совместного предприятия по производству плоского алюминиевого проката для автомобильной промышленности в Ашленде (штат Кентукки, США).
Обновлено 16 мая в 11:10
Общество
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах
Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Спорт
FIS рассмотрит возможность замены финального пасьюта «Тур де Ски» на масс-старт
Одним из вопросов станет замена финальной гонки преследования «Тур де Ски» на масс-старт в гору, сообщает NRK.
Обновлено в 04:09
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено 16 мая в 09:34
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено вчера в 03:32
Интернет
Облачный сервис ASUS снова замечен в рассылке бэкдоров
Не прошло и двух месяцев, как исследователи по безопасности вычислительных платформ снова уличили облачный сервис ASUS в рассылке бэкдоров.
Обновлено в 03:06
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.
Обновлено 16 мая в 17:08