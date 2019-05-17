Экономика
Baring Vostok обязали продать Аветисяну 9,99% банка «Восточный»Право.ру 04:59
АС Амурской области удовлетворил иск компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» к кипрской Evison Holdings Limited (EHL), представляющей интересы инвестиционного фонда Baring Vostok (дело № А04-1784/2019).
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Финансы
Чистая прибыль «ФК Открытие» по МСФО в I квартале выросла в 2,7 раза
Чистая прибыль банка "ФК Открытие" по МСФО в первом квартале выросла в 2,7 раза и составила 23,76 миллиарда рублей, сообщается в отчете кредитной организации.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Путешествия
Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям
Обновлено в 16:48
Происшествия
Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 07:40
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено в 11:44
Общество
Eurasia Review (США): российский закон о защите чувств верующих оказался не так ужасен, как многие опасались (Eurasia Review)
Несмотря на широко распространенные ожидания, поправки, принятые в 2013 году и вводящие уголовное наказание за оскорбление чувств верующих, не послужили поводом для возбуждения огромного количества дел и не стали репрессивным инструментом, следует из первого исследования случаев применения этого закона.
Обновлено в 19:06
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Суд в Киеве рассмотрит дело о запрете на выезд Порошенко из Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд из страны президента Украины Петра Порошенко и спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 07:09
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Политика
Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку
Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено в 08:22
Авто
Rolls-Royce предлагает шампанское за почти 50 000 долларов
Корпус сундука выполнен из обработанного алюминия и углеродного волокна, и на нем даже нашлось место, где дизайнеры нанесли логотип Spirit of Ecstasy и вставки из дерева Tudor Oak — такие материалы можно найти и в автомобилях марки.
Обновлено в 04:00
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Технологии
Что скрывает Ripple. Объем выпущенных XRP был занижен на $84 млн
В ежеквартальных отчетах Ripple найдены расхождения с данными блокчейна, объем выпущенных XRP оказался занижен на 200 млн монет, что составляет примерно $84 млн, сообщают исследователи Coin Metrics.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах
Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Жену Погребняка сравнили с дочерью Пугачевой
Подписчикам понравилась публикация девушки, а некоторые даже сравнили "омолодившуюся" Погребняк с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизаветой.
Обновлено в 18:48
Футбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Общество
Какие знаки зодиака преуспеют в бизнесе?
Козероги хорошо обращаются с деньгами, но они слишком любят стоять на своем и для предпринимательской деятельности им явно не хватает гибкости и сговорчивости.
Обновлено в 10:57
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Горловки
Обновлено в 15:09
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19