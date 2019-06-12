Общество
Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже котаГазета.Ru 11:48
Сын продюсера Бари-Алибасов-младший заявил, что поиски пропавшего кота Чучи продолжаются. Об этом сообщает "Говорит Москва". До этого стало известно, что кот породы канадский сфинкс пропал из квартиры Алибасова 11 июня, во вторник.
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с чего всё началось
На днях из квартиры Алибасова во время пресс-конференции сбежал кот. По словам PR-директора продюсера Вадима Горжанкина, кот мог испугаться журналистов и выбежать из квартиры, так как все двери были открыты.Говорит Москва10:31
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