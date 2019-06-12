Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже котаГазета.Ru 11:48

На днях из квартиры Алибасова во время пресс-конференции сбежал кот. По словам PR-директора продюсера Вадима Горжанкина, кот мог испугаться журналистов и выбежать из квартиры, так как все двери были открыты.

с чего всё началось

Сын продюсера Бари-Алибасов-младший заявил, что поиски пропавшего кота Чучи продолжаются. Об этом сообщает "Говорит Москва". До этого стало известно, что кот породы канадский сфинкс пропал из квартиры Алибасова 11 июня, во вторник.

Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота

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