Шоу-бизнес
Бари Алибасову готовятся сделать очередную гастроскопиюТелепрограмма вчера в 22:14
Сын Бари Алибасова заявил, что в ближайшее время его отцу сделают очередную гастроскопию. Врачам необходимо понять, как ведут себя язвы и ожоги в пищеводе продюсера. Бари Алибасов-младший заметил, что состояние его отца по-прежнему тяжелое.
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Политика
Рогозин сообщил о готовности встретиться с Илоном Маском в России
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности встретиться с руководителем американской компании SpaceX Илоном Маском.
Обновлено в 08:12
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Венедиктов и Муратов поручились за Голунова
Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
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В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Наука
Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением
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Армия и оружие
Историк выяснили, сколько вражеских самолетов уничтожил в войну Иван Кожедуб
В первом же бою самолет Кожедуба Ла-5 был обстрелян вражеским мессершмиттом и своими же зенитчиками.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Илья Яббаров мечтает о дочери от Алены Рапунцель
Давно законченные, казалось бы, отношения вспыхнули с новой силой, и теперь Яббаров мечтает о втором ребенке от Алены.
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Кино
Жауме Кольет-Серра экранизирует «Черного Адама»
Американский кинорежиссёр каталонского происхождения Жауме Кольет-Серра экранизирует фильм о Черном Адаме, сообщает Variety.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 05:58
Транспорт
В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Политика
Кудрин рассказал, как победить триллионную коррупцию в РФ
Справиться с коррупцией в России можно только путём внедрения лучших практик по открытости органов государственной власти, которые применяются во всём мире, заявил глава Счётной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Обновлено в 08:23
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская примерила образ блондинки
Настасья Самбурская примерила образ блондинки Большая часть подписчиков Самбурской осталась довольна переменами во внешности актрисы, но нашлись и те, кто счел смену имиджа чересчур резкой.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Политика
Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и вином
Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с журналистами, организовав небольшой пикник, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины(НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Журналиста Голунова отправили в больницу
Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Политика
Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту
Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.
Обновлено в 04:52
Политика
Экс-глава СБУ возглавил список партии «Сила и честь» на выборах в Раду
Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко возглавил её избирательный список на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 07:21
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Су-22 выдержал попадание зенитной ракеты в Сирии
Боевики в Сирии попытались подбить самолет Су-22 военно-воздушных сил страны.
Обновлено вчера в 09:44
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено 06 июня в 11:05
Общество
Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Хабиров в рамках ПМЭФ провел встречу с полпредом в ПФО Комаровым
В Санкт-Петербурге в рамках международного экономического форму врио главы Башкирии Радий Хабиров провел рабочую встречу с полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главным государственным санитарным врачом страны Анны Поповой.
Обновлено в 08:25
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Советник Путина прокомментировал дело журналиста «Медузы»
Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону.
Обновлено в 07:55
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21