Шоу-бизнес

Бари Алибасову готовятся сделать очередную гастроскопиюТелепрограмма вчера в 22:14

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Сын Бари Алибасова заявил, что в ближайшее время его отцу сделают очередную гастроскопию. Врачам необходимо понять, как ведут себя язвы и ожоги в пищеводе продюсера. Бари Алибасов-младший заметил, что состояние его отца по-прежнему тяжелое.
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Алибасова подвергнут неприятной процедуре

Дни.ру06:55

Бари Алибасову готовятся сделать очередную гастроскопию

Телепрограммавчера в 22:14
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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