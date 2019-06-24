Здоровье

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравленияГазета.Ru 17:14

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
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Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Известия17:26

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Газета.Ru17:14

Врачи не поверили в историю отравления Алибасова

ФАН14:28

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

РИА Новости16:48

В истории Бари Алибасова нашлись нестыковки

Lenta.ru17:13

«Никакого отравления не было»: врачи разобрали нестыковки в истории Бари Алибасова

Комсомольская правда12:47

Играет безумного и брошенного котом: Бари Алибасова заподозрили во вранье

Царьград09:35
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Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие

ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе

Обновлено в 16:37
Политика

Шарию отказано в регистрации кандидатом в депутаты Рады

Журналисту и видеоблогеру Анатолию Шарию отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады, сообщил ЦИК Украины.
Обновлено в 17:50
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика

Российская делегация вылетит в Страсбург на ПАСЕ

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сегодня вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи.
Обновлено в 08:57
Политика

Дональд Трамп обязал больницы раскрывать стоимость услуг

Американские больницы теперь обязаны раскрывать стоимость своих услуг. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 16:44
Футбол

«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»

Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
Обновлено в 16:48
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Космос

Экипаж МКС перешел в корабль «Союз МС‐11» и закрыл люки

Трое участников длительной международной экспедиции 58/59 на Международной космической станции (МКС) перешли корабль «Союз МС-11» и закрыл люки.
Обновлено в 17:35
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Политика

В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона

«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Авто

Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego

На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.
Обновлено в 04:07
Спорт

Италия примет зимние Олимпийские игры 2026 года

Олимпийские игры примут итальянские города города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Восстановлено электроснабжение Петроградского района Петербурга

Обновлено в 11:58
Происшествия

На Чкаловском проспекте обрушился балкон

Сегодня, 24 июня, в Петроградский районе обрушился балкон.
Обновлено в 12:13
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Подросток попал под машину на КАД

В понедельник, 24 июня, во второй половине дня 14-летний школьник попал под машину на 52-м км внутренней КАД в районе «Мега Дыбенко».
Обновлено в 15:00
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Культура

Артисты МХАТа вступились за Доронину

Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
Обновлено в 12:45
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Общество

Прямая линия с Путиным теряет популярность второй год подряд

Число зрителей прямой линии снижается второй год подряд — в прошлом году ее смотрели 5,78 млн россиян.
Обновлено в 07:48
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Технологии

МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Общество

Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» решил не возвращаться в Россию

Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию до тех пор, пока не решится вопрос с делом, из-за которого сотрудники ФСБ провели обыски в его музее "Собрание" на Солянке.
Обновлено в 07:05
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Интернет

В Telegram появились чаты с пользователями поблизости

В Telegram появились новые функции.
Обновлено в 11:25
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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