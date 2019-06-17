Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницыРИА Новости 07:56
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший. Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Впоследствии продюсера отвезли в "секретное место".
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Джеймс Ганн перезапустит «Лигу справедливости» с частично обновлённым составом супергероев
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Обычным посетителям на E3 2019 показали только CGI-трейлер Cyberpunk 2077, но журналистам и крупным блогерам разработчики продемонстрировали новое геймплейное демо игры.
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Структуры Потанина и Бачина вложат 15 млрд рублей в туризм на Камчатке
"Интеррос" получил в новой компании 70%, структуры Бачина - 30%, Бачин возглавил ее совет директоров.
Обновлено в 08:55