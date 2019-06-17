Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницыRT на русском 07:45

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший. По его словам, он отвёз отца в «скрытое от СМИ» место, где он будет вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
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с чего всё началось

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший. Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Впоследствии продюсера отвезли в "секретное место".
РИА Новости07:56

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Бари Алибасов выписался из больницы

StarHit.ru09:00

Бари Алибасова выписали из больницы

Woman.ru08:55

Отравившегося Алибасова выписали из больницы

Дни.ру07:52

Сын Бари Алибасова рассказал, куда отвез его после выписки

РИА Новости09:28

Бари Алибасова выписали из больницы

ТАСС07:41

«Крот» отпустил Бари Алибасова. Продюсера «На-на» выписали из больницы

Фонтанка.Ру08:24

Бари Алибасова выписали из больницы

РЕН ТВ07:13
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

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В Ярославле переезжают два отделения центральной городской больницы

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Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
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Обновлено в 12:47
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Обновлено в 05:14
Армия и оружие

В МИД России назвали преступлением удар боевиков в Сирии по госпиталю

Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.
Обновлено в 13:28
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Из Чемодановки уехали все цыгане

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Общество

Блогер Badcomedian и студия Kinodanz заключили мировое соглашение

Обновлено в 12:42
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Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
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Chrysler отзывает в России минивэны Pacifica

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Компания Land Rover показала 29-летний внедорожник Discovery с пробегом 1 000 153 километра.
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Политика

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ВЦИОМ по результатам последнего исследования сообщил о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина.
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Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
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Опубликован проект приказа об изоляции Рунета в случае угрозы

На сайте правительства появился проект ведомственного приказа Роскомнадзора, который вводит порядок действий в российском сегменте интернете в случае возникновения угроз.
Обновлено в 13:05
Экономика

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Россия представит технику на авиасалоне в Ле-Бурже впервые с 2013 года

Россия представит образцы своей авиатехники на международном авиасалоне во французском Ле-Бурже впервые с 2013 года.
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Наука

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Обновлено в 07:40
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Жители дореволюционных домов Саратова пожаловались президенту

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Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.
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"Тамбов" обыграл солигорский "Шахтер" в товарищеском матче (3:1). Голами отметились нападающий Хасан Мамтов и полузащитник Олабиран Муйива, еще один мяч соперник забил в свои ворота.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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