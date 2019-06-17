Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницыRT на русском 07:45
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший. По его словам, он отвёз отца в «скрытое от СМИ» место, где он будет вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
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с чего всё началось
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший. Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Впоследствии продюсера отвезли в "секретное место".РИА Новости07:56
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
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