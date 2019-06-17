Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницыРИА Новости 07:56
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший. Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер.
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с чего всё началось
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший. Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Впоследствии продюсера отвезли в "секретное место".РИА Новости07:56
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