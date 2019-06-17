Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницыРИА Новости 07:56

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший. Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер.
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с чего всё началось

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший. Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Впоследствии продюсера отвезли в "секретное место".
РИА Новости07:56

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Отравившегося Алибасова выписали из больницы

Дни.ру07:52

Бари Алибасова выписали из больницы

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Сын Бари Алибасова рассказал, куда отвез его после выписки

РИА Новости09:28

Бари Алибасов выписался из больницы

StarHit.ru09:00

Бари Алибасова выписали из больницы

ТАСС07:41

Бари Алибасова выписали из больницы

РЕН ТВ07:13
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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