Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного снаRT на русском 13:45
Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
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Связь только через сына. Он у него был недавно. Говорит, состояние по-прежнему тяжелое... Сейчас он находится в медикаментозном сне. Ему два дня нужно поспать.
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Футбол
Павел Худяков: «Велика вероятность, что „Тамбов“ будет играть в Волгограде»
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Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Энергетика
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Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
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Происшествия
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Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
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Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
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Мбаппе поддержал получившего травму Неймара
Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил слова поддержки своему одноклубнику бразильцу Неймару, получившему травму в товарищеском матче против сборной Катара.
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Трамп пригрозил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
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Футбол
Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги
Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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Общество
Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок, предложенных жителями города в качестве альтернативных вариантов для размещения собора святой Екатерины.
Обновлено в 03:34
Экономика
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Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
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Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.
Обновлено в 10:51
Авто
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Компания KIA готовит к дебюту обновленный седан Cadenza.
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Политика
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Общество
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Технологии
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Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
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Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
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Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова
Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.
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Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
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Общество
В Сербии объявили режим стихийного бедствия
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Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
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Си Цзиньпин удостоен степени почетного доктора СПбГУ
Председатель КНР Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Обновлено в 13:27