Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сонРИА Новости 18:01

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь группы "На-На" Вадим Горжанкин.
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Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

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РЕН ТВ09:36

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Агентство Москва09:32

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ТАСС10:00

Участник «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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