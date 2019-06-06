Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сонРИА Новости вчера в 18:01
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь группы "На-На" Вадим Горжанкин.
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Б.Алибасова могут вывести из состояния медикаментозного сна через три дня
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