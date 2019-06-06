Общество
Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсера ввели в медикаментозный сонТАСС вчера в 10:00
Врачи ввели продюсера Бари Алибасова в состояние медикаментозного сна, в котором он пробудет, по прогнозам, два дня. Об этом сообщил ТАСС в четверг сын продюсера Бари Алибасов.
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Б.Алибасова могут вывести из состояния медикаментозного сна через три дня
Агентство Москвавчера в 09:32
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