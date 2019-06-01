Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»Газета.Ru 11:36
Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске. При этом Малахову, который бросился продюсеру на встречу, Алибасов сначала плюнул в лицо, но затем расцеловал.
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Алибасов на инвалидной коляске смачно чмокнул Малахова, пронзив его злобным взглядом
Народные новости12:56
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