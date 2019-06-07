Шоу-бизнес
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилосьЭкспресс газета 06:55
В настоящий момент Бари Алибасов находится в больнице и введен в состояние медикаментозной комы. По сообщениям Telegram-канала Mash, основателю группы «На-На» стало хуже — его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
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Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно
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Обновлено вчера в 17:06
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В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года
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Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге
В Сети появилось видео с места взрыва в центре шведского города Линчепинг. На кадрах видно, что территория, где произошел взрыв, оцеплена.
Обновлено в 08:06
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Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
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Авто
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Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
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Обновлено в 09:56
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Игры
В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа
Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.
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Происшествия
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Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
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Стал известен календарь 1-го тура РПЛ
Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.
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Происшествия
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Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
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