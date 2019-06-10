Шоу-бизнес
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного снаЭкспресс газета вчера в 06:38
Появились тревожные новости о состоянии здоровья 72-летнего Бари Алибасова, который загремел в больницу после отравления бытовой химией. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что врачам не удается вывести музыкального продюсера из медикаментозного сна, в который его ввели ранее.
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Бари Алибасов никогда не сможет питаться самостоятельно: медики рассказали о состоянии артиста
Комсомольская правдавчера в 06:10
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