Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного снаЭкспресс газета вчера в 06:38

Появились тревожные новости о состоянии здоровья 72-летнего Бари Алибасова, который загремел в больницу после отравления бытовой химией. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что врачам не удается вывести музыкального продюсера из медикаментозного сна, в который его ввели ранее.

Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Общество Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.

Политика Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды "Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", — заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

Шоу-бизнес Пелагея прокомментировала смерть своего друга и участника шоу «Голос» Певица Пелагея рассказала о смерти своего друга, участника шоу "Голос" Алексея Сафиулина и выложила в соцсеть фото с артистом.

Общество С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.

Происшествия В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Шоу-бизнес Бари Алибасов вышел из искусственной комы Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Общество Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.

Общество Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.

Политика Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.

Технологии Первую ветроустановку смонтировали на Адыгейской ВЭС Башня состоит из 8 модульных секций, при монтаже задействовали 35 специалистов, 4 крана и вспомогательную технику, в том числе высотный кран большой грузоподъемности до 500 т – с его помощью навесили гондолу, генератор и ступицы со смонтированными заранее лопастями.

Армия и оружие В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия» Малый ракетный корабль проекта 21631 "Ингушетия" во вторник спустили на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Рябков предостерег США от выхода из ДВЗЯИ Москва предостерегает США от новой серьезной ошибки, которой может стать выход из договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам на полях Примаковских чтений.

Гаджеты Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.

Политика Лукашенко раскритиковал белорусских синоптиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу белорусского центра по гидрометеорологии из-за низкой достоверности прогнозов погоды, сообщает РИА Новости.

Происшествия Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.

Футбол Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы» Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.