Шоу-бизнес
Бари Алибасов после выхода из комы не сможет питаться самостоятельноАктуальные Новости вчера в 09:07
Бари Алибасов после выхода из медикаментозной комы может потерять способность питаться самостоятельно.
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Бари Алибасов никогда не сможет питаться самостоятельно: медики рассказали о состоянии артиста
Комсомольская правдавчера в 06:10
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика
Козак рассказал, кто предложил федерализацию Молдавии
Демократическая партия Молдовы сама предложила урегулировать конфликт в Приднестровье с помощью федерализации страны с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Политика
Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона
В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Автоспорт
Хэмилтона хотели дисквалифицировать после финиша Гран-при Канады
Британского пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона могли дисквалифицировать после гонки седьмого этапа сезона Формулы-1 в Монреале, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:33
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Происшествия
Самолет S7 аварийно сел в Астрахани
Обновлено в 08:07
Экономика
ВТБ подтвердил сбой в работе своих онлайн-сервисов
Днем 11 июня у некоторых клиентов банка ВТБ возникли трудности с использованием карт при оплате товаров и услуг в магазинах через POS-терминалы, а также при попытке перевести деньги через онлайн-банк и узнать актуальные данные по счетам в личном кабинете, рассказали "РГ" несколько пользователей онлайн-сервисов банка.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Авто
Новый Kia Seltos – сколько он будет стоить
Для расчета ориентировочной стоимости Seltos возьмем прайс-листы других моделей Kia и Hyundai, которые делят одну платформу — кроссоверов Sportage и Tucson стоимостью от 1 389 900 и 1 499 000 рублей соответственно.
Обновлено в 11:01
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 08:36
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Авто
Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation
Напомним, что Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года является репликой одной из легендарных моделей бренда.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.
Обновлено в 11:55
Футбол
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Авторитетный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Обновлено в 12:52
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Обновлено в 11:26
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
С сайта МВД удалили новости о деле Голунова
С сайта управления ГУ МВД по Москве удалили новость от 7 июня о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:45
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Политика
Екатерина Лахова покинет Совет Федерации
Среди уходящих сенаторов называется имя бывшей главы Движения женщин России Екатерины Лаховой (Брянская областная дума).
Обновлено в 05:20
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.
Обновлено в 12:39
Спорт
Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
Обновлено в 10:54
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43