Шоу-бизнес
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного снаЭкспресс газета вчера в 06:38
Появились тревожные новости о состоянии здоровья 72-летнего Бари Алибасова, который загремел в больницу после отравления бытовой химией. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что врачам не удается вывести музыкального продюсера из медикаментозного сна, в который его ввели ранее.
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Бари Алибасов никогда не сможет питаться самостоятельно: медики рассказали о состоянии артиста
Комсомольская правдавчера в 06:10
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Кино
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Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
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Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
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Происшествия
Самолет S7 аварийно сел в Астрахани
Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Астрахани. На борту находились 89 пассажиров, никто не пострадал.
Обновлено в 08:07
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в бикини
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Обновлено в 01:17
Общество
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются во вторник в мире, в том числе и на европейской части территории России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 08:09
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
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Обновлено в 06:55
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
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Обновлено вчера в 23:33
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Футбол
Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июня
Презентация нападающего Луки Йовича в «Реале» состоится 12 июня на «Сантьяго Бернабеу».
Обновлено в 06:06
Общество
Власти: Крым может побить рекорд по числу туристов в 2019 году
В 2019 году Крым примет 7,5 миллиона туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госсовета РК Владимира Константинова.
Обновлено в 07:58
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить в России уничтожать продукты питания, пригодные в пищу.
Обновлено в 05:46
Космос
Ученые запустили в космос игрушечного Дмитрия Рогозина на «Жигулях»
Научные работники из Томска, являющиеся членами проекта ToSky, при испытании стратостата в качестве полезной нагрузки использовали фигурку генерального директора корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сидящего в отечественном автомобиле "ВАЗ-2107" красного цвета.
Обновлено в 01:57
Политика
Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов поручил своей администрации разобраться с работой Белгидромета.
Обновлено в 07:14
Наука
Облик ранних фотографий определили наночастицы
Ученые детально описали взаимодействие со светом металлических наночастиц, которые наделяли характерными свойствами изображения в технике дагерротипии — раннего вида фотографии середины XIX века.
Обновлено вчера в 14:51