Шоу-бизнес
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного снаЭкспресс газета вчера в 06:38
Появились тревожные новости о состоянии здоровья 72-летнего Бари Алибасова, который загремел в больницу после отравления бытовой химией. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что врачам не удается вывести музыкального продюсера из медикаментозного сна, в который его ввели ранее.
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Бари Алибасов никогда не сможет питаться самостоятельно: медики рассказали о состоянии артиста
Комсомольская правдавчера в 06:10
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Музыка
Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой
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Мамаев рассчитывает выйти на свободу в День полиции
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По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев
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РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
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Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
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Бари Алибасов пришел в сознание
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Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
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Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
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Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Кино
Дмитрий Нагиев сыграет главную роль в новой экранизации «12 стульев»
Дмитрий Нагиев сыграет главную роль в новой экранизации "12 стульев" "Мосфильм" начал работать над новой экранизацией "12 стульев" по роману Ильфа и Петрова.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Стали известны результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике Пять выпускниц набрали 100 баллов по литературе, сообщает пресс-служба правительства Калининградкой области.
Обновлено в 03:21
Общество
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба»
Полиция задержала подозреваемого в нападении на редакцию журнала «Сноб» и краже ноутбука. Это 24-летний житель ближнего зарубежья.
Обновлено в 05:38
Авто
Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00
Политика
Трамп пообещал Китаю новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство введет дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который состоится 28-29 июня в японской Осаке.
Обновлено вчера в 10:07
Кино
Актёру Питеру Динклэйджу — 50
Обновлено в 01:33
Происшествия
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил в ходе заседания закон об ужесточении ответственности за совершённые по вине пьяных водителей ДТП, повлёкшие смертельных исход.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Житель Томской области украл дорогу
В Томской области задержали 30-летнего злоумышленника, похитившего дорожное покрытие с трассы Катайга - Степановка, сообщает во вторник областное управление МВД.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтикой
Российский истребитель Су-27 10 июня поднялся на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции у границы России над Балтикой, где походят учения НАТО, сообщили во вторник, 11 июня, в Минобороны РФ, пишет ТАСС.
Обновлено в 04:07
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
На Кубани девушки-курсанты сдали зачеты на допуск к полетам
Курсанты десантировались с вертолета Ми-8 с высоты более 800 м. Подготовку к зачету курсанты проходили на тренажерах в течение месяца, сообщает пресс-служба Минбороны РФ.
Обновлено в 06:32
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено в 02:59