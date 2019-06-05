Бари Алибасова готовят к срочной операцииГазета.Ru 02:13

Заслуженный артист России Бари Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил участник группы «На-На» Владимир Левкин.

с чего всё началось

Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва". По его словам, Алибасов перед возможной операцией должен провести три дня и три ночи на обезболивающих препаратах.

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