Общество

Бари Алибасова готовят к срочной операцииГазета.Ru 02:13

Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва". По его словам, Алибасов перед возможной операцией должен провести три дня и три ночи на обезболивающих препаратах.
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Б.Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией

Заслуженный артист России Бари Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил участник группы «На-На» Владимир Левкин.
Агентство Москвавчера в 16:05

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Экс-участник группы «На-На»: Алибасова в ближайшее время прооперируют

Московский Комсомолецвчера в 16:56

Экс-участник группы «На-На» сообщил о состоянии Бари Алибасова

РБКвчера в 18:35

Экс-певец «На-На» Левкин рассказал о будущей операции Алибасова

Российская газетавчера в 17:39

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Газета.Ru02:13

Лёвкин рассказал, что Алибасову могут сделать операцию

RT на русскомвчера в 16:46

Алибасов проведёт три дня на обезболивающих перед операцией

News.ruвчера в 16:37

Б.Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией

Агентство Москвавчера в 16:05
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Происшествия

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Общество

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Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
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Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

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Экономика

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Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
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Ирина Горбачева призналась, что не любила своего отца

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Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

На Украине создают новую базу ВМС

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Обновлено вчера в 12:22
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Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
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Энергетика

«Роснефть» может приобрести четыре компании холдинга ПТК

Речь идет о приобретении четырех компаний холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм».
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
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«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью

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Врача обвинили в убийстве 25 пациентов в США

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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Владимир Лёвкин
Российский певец
Российский певец, бывший участник группы «На-на», являлся основным вокалистом со дня основания группы.
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