Общество
Бари Алибасова готовят к операцииФедералПресс вчера в 18:12
По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.
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с чего всё началось
Заслуженный артист России Бари Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил участник группы «На-На» Владимир Левкин.Агентство Москвавчера в 16:05
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Экс-участник группы «На-На»: Алибасова в ближайшее время прооперируют
Московский Комсомолецвчера в 16:56
Б.Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией
Агентство Москвавчера в 16:05
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