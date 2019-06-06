Общество

Бари Алибасова готовят к операцииBFM.ru 03:15

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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Б.Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией

Заслуженный артист России Бари Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил участник группы «На-На» Владимир Левкин.
Агентство Москвавчера в 16:05

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Бари Алибасова готовят к операции

Газета.Ru03:46

Бывший участник группы «На-На» рассказал о состоянии Бари Алибасова

Аргументы неделивчера в 04:49

Экс-участник группы «На-на» рассказал о состоянии Бари Алибасова

РЕН ТВ00:02

Экс-участник группы «На-На» сообщил о состоянии Бари Алибасова

РБКвчера в 18:35

Лёвкин рассказал, что Алибасову могут сделать операцию

RT на русскомвчера в 16:46

Б.Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией

Агентство Москвавчера в 16:05

Бари Алибасову могут сделать операцию

ТК Звезда01:25
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Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

В Волгограде задержали ОПГ, занимавшуюся сбытом молочного фальсификата

Сливочное масло, творог и сметана распространялись по учреждениям здравоохранения, соцзащиты, магазинам и другим организациям Правоохранительные органы задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся в Волгограде сбытом фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 01:32
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Энергетика

Сечин заявил о «великих открытиях» нефтяных запасов в Арктике

Обновлено в 04:11
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

МИД прокомментировал отправку российских военных в ЦАР

Решение России об отправке военных в миссию ООН в Центрально-Африканской Республике нашло понимание международного сообщества, проблем с этим решением не будет, заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северу Африки Михаил Богданов.
Обновлено в 04:12
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Спорт

Тарасова заявила о желании тренировать

Обновлено в 03:19
Технологии

AP: Amazon начнет в ближайшее время доставлять товары беспилотниками

Онлайн-ретейлер Amazon Джеффа Безоса в ближайшие месяцы начнет доставлять товары с помощью беспилотников.
Обновлено в 03:13
Технологии

Group-IB открыла в Сингапуре первую международную штаб-квартиру

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, открыла в Сингапуре свою первую зарубежную штаб-квартиру.
Обновлено в 04:12
Политика

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр сообщил условия сохранения транзита газа через Украину. Главным требованием Медведева стал отказ от судебных споров.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала дочь

Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

Трех пропавших школьников в Свердловской области нашли живыми

Обновлено в 02:09
Общество

Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян

Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Общество

Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Медбрат в Германии получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Авто

Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Toyota Glanza

Компания Toyota объявила старт продаж нового недорогого хэтчбека Glanza.
Обновлено вчера в 22:22
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В Екатеринбурге вскрыли машину шеф-редактора Znak.com Дмитрия Колезева

Обновлено в 02:25
Политика

Зеленского обвинили в плагиате Порошенко

Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова отказывается от работы из-за беременности

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Экономика

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
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Транспорт

Станция метро «Варшавская» изменит график работы

Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 02:32
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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Владимир Лёвкин
Российский певец
Российский певец, бывший участник группы «На-на», являлся основным вокалистом со дня основания группы.
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