Бари Алибасова готовят к операцииBFM.ru 03:15

Заслуженный артист России Бари Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил участник группы «На-На» Владимир Левкин.

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Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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