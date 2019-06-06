Общество
Бари Алибасова готовят к операцииBFM.ru 03:15
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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с чего всё началось
Заслуженный артист России Бари Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил участник группы «На-На» Владимир Левкин.Агентство Москвавчера в 16:05
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Б.Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией
Агентство Москвавчера в 16:05
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