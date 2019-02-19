Происшествия
Сын Бари Алибасова прокомментировал госпитализацию музыкантаiReactor 04 июня в 16:03
Сын 71-летнего музыканта Бари Алибасова рассказал о состоянии своего отца. Ранее средства массовой информации сообщили о том, что российский продюсер был госпитализирован в столичную больницу с отравлением жидкостью для очистки труб.
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с чего всё началось
Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот".Комсомольская правда04 июня в 14:46
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Помощник Алибасова об отравлении продюсера: идёт обследование, пока никого не пускают
Комсомольская правда04 июня в 16:50
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Общество
Бари Алибасова готовят к срочной операции
Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Кино
Джулия Робертс раскрыла оригинальный финал «Красотки»
Во время беседы с Робертс актриса Патрисия Аркетт упомянула о свои пробах на роль героини Вивиан в картине "3, 000", сюжет которой стал сценарием "Красотки".
Обновлено в 03:00
Космос
Сенаторы США предложили сохранить для потомков место высадки человека на Луне
Законопроект, призванный обеспечить сохранение для будущих поколений места первой высадки человека на Луне, представлен на рассмотрение членов Сената Конгресса США.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Мэр Барнаула в срочном порядке уволил своего зама Александра Алексеенко
6 июня освобожден от занимаемой должности заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко.
Обновлено в 02:35
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Общество
Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено 04 июня в 03:52
Политика
Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США
Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено вчера в 17:03
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено вчера в 06:48
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Авто
Mitsubishi объявила старт продаж обновленного Mitsubishi Pajero
Минимальная цена на новинку составляет 3,3 млн рублей. 6 июня стартовали продажи обновленного Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 01:42
Экономика
Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:56
Кино
Warner Bros. не будет устраивать презентации блокбастеров на Comic-con 2019
Киностудия Warner Bros. не будет проводить презентации перспективных блокбастеров, в том числе экранизаций комиксов DC, на фестивале Comic-con 2019 года в американском городе Сан-Диего.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Общество
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке
Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Энергетика
«Роснефть» может приобрести четыре компании холдинга ПТК
Речь идет о приобретении четырех компаний холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм».
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
В комментарии к публикации исполнительница высмеяла слухи об измене супруга Константина Меладзе.
Обновлено в 03:02
Политика
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку
В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Девять столичных клиник получили гранты за профилактику заболеваний
Девять московских поликлиник получили гранты на 39 миллионов рублей за профилактику заболеваний.
Обновлено в 00:58
Интернет
Роскачество назвало самые ненадёжные пароли
Специалисты порекомендовали не создавать пароли, в которых содержаться личные данные - имя, фамилия или дата рождения.
Обновлено в 03:09
Технологии
AP: Amazon начнет в ближайшее время доставлять товары беспилотниками
Онлайн-ретейлер Amazon Джеффа Безоса в ближайшие месяцы начнет доставлять товары с помощью беспилотников.
Обновлено в 03:13
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»
Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили американский сериал «Чернобыль», в котором рассказывается о самой аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года, и устранении ее последствий.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Наука
Человек потребляет до 70 тысяч частиц микропластика ежегодно
Американское общество химиков совместно с медиками смогли установить опытным путём, что среднестатистический американец съедает за год более 70 тысяч пластиковых микрочастиц.
Обновлено вчера в 10:36