Сын Бари Алибасова прокомментировал госпитализацию музыкантаiReactor 04 июня в 16:03

Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот".

с чего всё началось

Сын 71-летнего музыканта Бари Алибасова рассказал о состоянии своего отца. Ранее средства массовой информации сообщили о том, что российский продюсер был госпитализирован в столичную больницу с отравлением жидкостью для очистки труб.

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