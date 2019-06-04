Происшествия

Бари Алибасова госпитализировалиLenta.ru вчера в 14:58

Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.
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с чего всё началось

Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб: музыканта откачивают токсикологи

Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот".
Комсомольская правдавчера в 14:46

Подробнее о событии

«Умереть от этого можно»: Эксперт оценил ущерб здоровью Бари Алибасова

Пятый каналвчера в 18:31

«Ожог пищевода и желудка, состояние тяжелое»: неизвестно, сколько Бари Алибасов пробудет в больнице

Комсомольская правдавчера в 18:20

Сын продюсера Б.Алибасова подтвердил информацию о его госпитализации

Агентство Москвавчера в 15:20

Сын Бари Алибасова назвал причину его госпитализации

РБКвчера в 16:04

Бари Алибасов отравился химикатами

ТАССвчера в 15:02

Бари Алибасов отравился чистящим средством для труб

РЕН ТВвчера в 14:57

Бари Алибасова госпитализировали в Москве из-за отравления химикатами

РИА Новостивчера в 15:20
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Армия и оружие

Россия испытала новую ракету системы ПРО

Обновлено 03 июня в 19:44
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 09:29
Политика

Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 21:51
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи

Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия

Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся

В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста Жукова

Обновлено вчера в 15:06
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено вчера в 15:02
Политика

Сергей Пономаренко обвинил журналиста Караулова в вымогательстве

Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве.
Обновлено вчера в 01:56
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

«Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.
Обновлено 03 июня в 15:23
Происшествия

Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК

Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом

Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено вчера в 06:03
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Кино

На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

Обновлено вчера в 22:48
Политика

Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь отметил, что НАТО сохраняет двери открытыми для Украины Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственным путем движения к будущему членству для Украины является проведение реформ, позволяющих приблизиться к стандартам альянса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:42
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено 03 июня в 15:55
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:09
Политика

Мадуро рассказал о желании народа Венесуэлы обновить состав парламента

Глава венесуэльского государства Николас Мадуро считает, что состав контролируемого оппозицией парламента пора обновить.
Обновлено вчера в 22:21
Футбол

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Судебный процесс, который начался в сентябре 2018 года, в отношении нападающего сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие

Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным

«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей

Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского

«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено вчера в 21:55
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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