Происшествия
Бари Алибасова госпитализировалиLenta.ru 14:58
Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.
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с чего всё началось
Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот".Комсомольская правда14:46
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«Ожог пищевода и желудка, состояние тяжелое»: неизвестно, сколько Бари Алибасов пробудет в больнице
Комсомольская правда18:20
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