Происшествия

Бари Алибасова госпитализировалиLenta.ru 14:58

Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.
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Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб: музыканта откачивают токсикологи

Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот".
Комсомольская правда14:46

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Бари Алибасов отравился химикатами

ТАСС15:02

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РЕН ТВ14:57

Сын продюсера Б.Алибасова подтвердил информацию о его госпитализации

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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