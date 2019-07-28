Шоу-бизнес
Бари Алибасов заявил, что его сын сбежал с 20 миллионами рублейNeva.Today 15:36
Российский продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына в исчезновении с 20 млн рублей. Об этом он заявил журналистам на музыкальном фестивале " Жара" в Баку. По словам щоумена, данные деньги его сыну Бари Алибасову младшему заплатили рекламодатели.
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с чего всё началось
Продюсер приехал на международный музыкальный фестиваль «Жара» вместе со своими подопечными — группой «На-на». Бари Каримович дал 7days.ru короткое, но емкое интервью, в котором рассказал, что сын заработал на его болезни двадцать миллионов, а потом исчез.7Дней.ру01:00
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Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
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Общество
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Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
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Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
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Обновлено 26 июля в 07:22
Политика
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Обновлено в 07:13
Общество
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Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения, всего в городе работает 202 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 13:43
Политика
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Обновлено в 13:11
Политика
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СВПД подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг.
Обновлено вчера в 21:35
Армия и оружие
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Япония планирует с 2023 года закупить до двадцати беспилотных вертолётов для их размещения на судах Морских сил самообороны страны и для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, сообщает Иомиури со ссылкой на источники в военных кругах.
Обновлено вчера в 22:55
Наука
Складывающийся дрон с пружинами пролетел через узкий проем
Американские инженеры создали дрон, способный складывать плечи для пролета через узкие проемы, причем для этого в нем не используются дополнительные электромоторы.
Обновлено 23 июля в 04:49
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе
Аршавин, выступавший в роли эксперта на трансляции телеканала "Матч ТВ", выбрал лучшим игроком встречи голкипера "сине-бело-голубых" Андрея Лунева.
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Экономика
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Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
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Глава СПЧ призвал Норвегию разрешить поиски на месте гибели Героя СССР
Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал посла Норвегии Руне Ресанада оказать содействие в получении разрешения на поисковые работы на месте гибели Героя Советского Союза лётчика Евгения Францева.
Обновлено в 12:52
Общество
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ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
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Шоу-бизнес
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Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Недвижимость
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Обновлено вчера в 17:20
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Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
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