Продюсер приехал на международный музыкальный фестиваль «Жара» вместе со своими подопечными — группой «На-на». Бари Каримович дал 7days.ru короткое, но емкое интервью, в котором рассказал, что сын заработал на его болезни двадцать миллионов, а потом исчез.

с чего всё началось

Российский продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына в исчезновении с 20 млн рублей. Об этом он заявил журналистам на музыкальном фестивале " Жара" в Баку. По словам щоумена, данные деньги его сыну Бари Алибасову младшему заплатили рекламодатели.

Бари Алибасов заявил, что его сын сбежал с 20 миллионами рублей

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