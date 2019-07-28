Продюсер приехал на международный музыкальный фестиваль «Жара» вместе со своими подопечными — группой «На-на». Бари Каримович дал 7days.ru короткое, но емкое интервью, в котором рассказал, что сын заработал на его болезни двадцать миллионов, а потом исчез.

с чего всё началось

Продюсер Бари Алибасов, оправившийся после отравления, вновь приступил к работе. Вместе со своими подопечными, группой «На-на», он посетил музыкальный фестиваль «Жара». Там шоумен рассказал о своем состоянии после пережитого.

Бари Алибасов заявил, что его сын исчез с 20 миллионами рублей

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