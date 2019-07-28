Шоу-бизнес
Бари Алибасов заявил, что его сын сбежал с 20 млн рублейБИЗНЕС Online 07:23
Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова-младшего в том, что он заработал на истории с его отравлением 20 млн рублей, а затем сбежал.
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с чего всё началось
Продюсер приехал на международный музыкальный фестиваль «Жара» вместе со своими подопечными — группой «На-на». Бари Каримович дал 7days.ru короткое, но емкое интервью, в котором рассказал, что сын заработал на его болезни двадцать миллионов, а потом исчез.7Дней.ру01:00
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Происшествия
В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ
Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщает South China Morning Post.
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Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Культура
Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео
Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
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Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Общество
Неделя в Петербурге начнется с похолодания и дождя
В понедельник, 29 июля в Петербурге ожидается похолодание, возможен дождь. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по городу.
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В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингу
Бывшего чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:47
Общество
Нашествие кузнечиков на Лас-Вегас показали на видео
Американский город Лас-Вегас заполонили кузнечики, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен отказались взрослеть
Звезды боевиков 80-х и 90-х годов прошлого века Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне записали совместное видео, в котором продемонстрировали свое стремление не взрослеть.
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Мария Порошина нежно обратилась к бывшему мужу на всю страну
Накануне актриса публично обратилась к бывшему мужу, поблагодарив за поддержку.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян
Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Футбол
Sport24: агент Шюррле предлагал игрока «Краснодару». Клуб отказался
По информации Sport24, агент футболиста Инго Хаспель несколько недель назад предлагал услуги своего клиента краснодарскому клубу, но тот отказался от подписания немца.
Обновлено в 10:38
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
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Политика
Жители Батуми вышли на митинг за сближение с Россией
Участники акции потребовали, чтобы Грузия выбрала курс на неучастие в военных блоках и отказалась от воинственной риторики в отношении России.
Обновлено в 11:12
Политика
Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле
Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.
Обновлено в 09:31
Политика
Трамп хочет приравнять антифашистов к террористам
Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации.
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Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
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По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
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Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства
Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в социальных сетях после поздравления украинцев с "Днем крещения Киевской Руси – Украины".
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Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон
Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером завела новый роман с экс-мужем Дженнифер Энистон — актером Джастином Теру.
Обновлено в 12:03
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
В ДНР отвергли обвинения в причастности к обстрелу КПП «Марьинка»
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о непричастности к обстрелу пункта пропуска "Марьинка" у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве
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Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено 26 июля в 18:21