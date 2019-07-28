Продюсер приехал на международный музыкальный фестиваль «Жара» вместе со своими подопечными — группой «На-на». Бари Каримович дал 7days.ru короткое, но емкое интервью, в котором рассказал, что сын заработал на его болезни двадцать миллионов, а потом исчез.

с чего всё началось

Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова-младшего в том, что он заработал на истории с его отравлением 20 млн рублей, а затем сбежал.

Бари Алибасов заявил, что его сын сбежал с 20 млн рублей

Происшествия В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщает South China Morning Post.

Автоспорт Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1» Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Культура Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову.

Армия и оружие Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Общество Неделя в Петербурге начнется с похолодания и дождя В понедельник, 29 июля в Петербурге ожидается похолодание, возможен дождь. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Политика В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».

Происшествия В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингу Бывшего чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен отказались взрослеть Звезды боевиков 80-х и 90-х годов прошлого века Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне записали совместное видео, в котором продемонстрировали свое стремление не взрослеть.

Происшествия Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.

Футбол Sport24: агент Шюррле предлагал игрока «Краснодару». Клуб отказался По информации Sport24, агент футболиста Инго Хаспель несколько недель назад предлагал услуги своего клиента краснодарскому клубу, но тот отказался от подписания немца.

Происшествия Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.

Политика Жители Батуми вышли на митинг за сближение с Россией Участники акции потребовали, чтобы Грузия выбрала курс на неучастие в военных блоках и отказалась от воинственной риторики в отношении России.

Политика Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.

Политика Трамп хочет приравнять антифашистов к террористам Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации.

Политика Интервью с Путиным номинировано на «Эмми» Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».

Здоровье В Индии родился ребенок-русалка По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.

Политика Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в социальных сетях после поздравления украинцев с "Днем крещения Киевской Руси – Украины".

Шоу-бизнес Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером завела новый роман с экс-мужем Дженнифер Энистон — актером Джастином Теру.

Экономика Фармритейлеры теряют покупателей Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.

Армия и оружие В ДНР отвергли обвинения в причастности к обстрелу КПП «Марьинка» Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о непричастности к обстрелу пункта пропуска "Марьинка" у линии соприкосновения в Донбассе.