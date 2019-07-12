Шоу-бизнес
Бари Алибасов записал первое видео после скандала на Первом каналеNewInform 03:57
Продюсер сообщил, что ему придется 6 месяцев принимать таблетки вместо нормальной еды. Российский продюсер Бари Алибасов опубликовал первое видео после скандальных событий, произошедших во время одного из шоу на Первом канале, где обсуждались обстоятельства его отравления и последующего лечения.
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Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»
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Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
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Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
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Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
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Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко
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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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76 лет назад, 12 июля 1943 года на поле у белгородской станции Прохоровка произошло сражение, которого не знала военная история.
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